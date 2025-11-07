郭台銘母親郭初永真辭世 劉揚偉：全體鴻海人都非常不捨深感哀痛

鴻海。路透社



鴻海創辦人郭台銘高齡100歲的母親郭初永真女士6日辭世，郭台銘在臉書發布母親辭世的消息，透露郭初永真於6日上午辭世。鴻海集團聲明今天下午發出聲明，鴻海董事長劉揚偉表示，得知郭創辦人母親初永真女士離世，全體鴻海人都感到非常不捨，也深感哀痛。

鴻海聲明表示，初女士一生勤勞、樸實，對家庭的付出與對孩子的教導，是郭創辦人一路走來最重要的力量來源。在這個難過的時刻，謹代表全鴻海同仁向郭創辦人和家人表達最誠摯的慰問。初女士留下的影響與風範，將永被銘記。

廣告 廣告

鴻海集團正式發出聲明前，據了解，鴻海進駐中國各事業群總經理已規劃開始往台北移動，將陸續返台致意。

更多太報報導

快訊／AI教父抵台 直奔台積電台南廠！黃仁勳：業績很強 來鼓勵台積電加加油!

獨家／郭台銘母親郭初永真辭世 鴻海中國事業部高管傳規劃返台致意

黃仁勳今來台 將訪台積台南3奈米廠! 明天現身台積電運動會