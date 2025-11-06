郭台銘母親郭初永真逝世 享嵩壽百歲

鴻海集團創辦人郭台銘今日( 6 日)透過 Facebook 發布貼文，宣布母親郭初永真上午 8 點在台北醫學大學附設醫院離世，享嵩壽 100 歲。圖為郭台銘與郭初永真、妻子曾馨瑩合照。 圖：翻攝自 郭台銘 Facebook 帳號

[Newtalk新聞] 鴻海創辦人郭台銘今（6）日透過 Facebook 發布貼文，宣布母親郭初永真於今日上午八點在台北醫學大學附設醫院安詳辭世，享嵩壽 100 歲。郭台銘也決定遵從母親的囑咐，一、不對外發布訃告，二、不設立母親的靈堂，三、不另外舉辦母親的公祭。

根據公開消息指出，郭台銘的父親郭齡瑞與母親郭初永真於 1946 年在中國青島結婚。跟隨國民政府遷台後，郭齡瑞從事警務工作，一家六口居住在新北市板橋區慈惠宮的後方，後又因工作舉家搬遷至中永和地區。居住在板橋時，郭初永真經常前往慈惠宮拜拜，祈求一家平安。

除了照顧郭家一家老小外，郭初永真也在郭台銘的創業過程中，扮演極為重要的角色。在 1974 年郭台銘創立鴻海時，曾遭遇資金調度問題，郭初永真就以標會的方式，為郭台銘籌集了 10 萬元新台幣。而在事業成功後，郭台銘也盡全力報答母親的恩情，幾乎所有與郭台銘有交情商場或政壇人士，都對郭台銘的孝順表示肯定。

另外，在郭台銘涉入政壇後，郭初永真也持續支持著郭台銘的選擇，甚至親自參與郭台銘 2023 年在板橋舉辦的大規模造勢活動，協助郭台銘競爭國民黨總統候選人的提名初選。

