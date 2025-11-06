郭台銘母親「警察夫人」百歲辭世！政壇1正妹悲痛留言

政治中心／李汶臻報導

鴻海集團創辦人郭台銘今（6日）稍早在臉書發文公布母親初永真過世的消息。貼文曝光後，湧入眾多粉絲悲痛留言，被譽為藍營女力、有「最美發言人」之稱的李明璇第一時間就在貼文下方悲痛留言，請郭董節哀，而她也成為第一位留言的政壇人物。





鴻海集團創辦人郭台銘（左2）發文證實，母親初永真（最左紅衣）離世。（圖／翻攝自郭台銘臉書）





鴻海集團創辦人郭台銘今（6日）中午在臉書上傳一張白紙黑字公告，證實敬愛的媽媽郭初永真女士，在今日上午八點安祥辭世於台北醫學大學附設醫院。生於民國15年6月4日的郭媽媽，享嵩壽100歲。而郭台銘在公告中透露母親生前的3大遺願，表示自己將遵母囑，「不發訃告、不設靈堂、不辦公祭」。

鴻海集團創辦人郭台銘母親初永真過世。（圖／翻攝自郭台銘臉書）





郭台銘是出了名的孝子，他過去就曾上節目公開介紹自己的母親初永真，提到媽媽是中國山東人，自小下廚，廚藝滿身。同時也大讚媽媽的拿手菜很多，包水餃、蔥油餅尤其厲害，同學們都很喜歡來我們家吃飯。郭台銘談及媽媽滿眼欽佩，他提到在台灣經濟還沒有那麼好的那個年代，沒有健保再加上孩子生太多，不僅看醫生得去借錢，生到兩個以上的時候，可能還要去借錢買奶粉。他也深知媽媽作為一個警察的妻子，要顧這麼多的孩子，在當時有多不容易。





郭台銘曾曬出與父母同框的舊照。（圖／翻攝自郭台銘臉書）





貼文曝光後，湧入眾多粉絲悲痛留言，國民黨「最美發言人」李明璇也開出第一槍，第一時間在貼文下方悲痛留言：「郭董請節哀，郭奶奶嵩壽百歲，一生的慈愛與智慧，必定化為永恆的祝福與力量，繼續守護您與家人。在這段難捨的時刻，願主賜下平安與安慰」。





郭台銘（右）過去曾替國民黨正妹李明璇（左）站台。（圖／翻攝自郭台銘臉書）





