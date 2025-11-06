郭台銘母辭世享嵩壽100歲 他曾多次談母愛：媽媽是我愛的人

【緯來新聞網】鴻海創辦人郭台銘社群平台發布訃聞表示，「我們敬愛的媽媽，郭初永真女士，今日上午8點安祥辭世於台北醫學大學附設醫院，享嵩壽100歲」。

郭台銘母過世。（圖／郭台銘臉書）

郭台銘長年以孝順聞名。他過去在多場合提到對母親的照顧從不假手他人。根據媒體先前報導，他的表姐、台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬曾在一場演講中回憶，曾親眼看到郭台銘於家庭聚會時跪在母親面前，接受母親親手織的圍巾，這一幕讓她十分感動，並認為應將這樣的孝行收錄進教材，以弘揚孝道精神。

郭台銘母過世。（圖／郭台銘臉書）

過去郭台銘也在71歲生日寫下：「生日即是母難日，媽媽是我最愛也最重要的人，養兒方知父母恩，生日最大的心願就是母親身體健康，笑口常開。」可見對媽媽的敬愛與孝順。



今郭台銘親自透過臉書發出訃告：「我們敬愛的媽媽郭初永真女士，今日上午8點安祥辭世於台北醫學大學附設醫院。媽媽生於民國15年6月4日，享嵩壽100歲，遺從母囑，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭。」

