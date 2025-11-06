郭台銘母離世「3遺願」他親實現！張忠謀妻昔揭「郭董私下感人1舉」

政治中心／曾郁雅報導



鴻海創辦人郭台銘從2024總統大選結束後，就從大眾視野中神隱，減少公開露面、發言的郭台銘，過去常常被稱讚是「孝子」榜樣，與媽媽郭初永真情感深厚，總是親自捲起袖子照顧媽媽的郭台銘，於今（6日）突在臉書發文透露：「我們敬愛的媽媽，郭初永真女士，今日上午八點安祥辭世於台北醫學大學附設醫院。」，消息傳出讓外界相當關心，郭台銘過去孝順之舉也再度引發討論，其中張忠謀妻子、同時也是郭台銘表姐的張淑芬也透露曾經看到郭台銘在家庭聚會與媽媽「1互動」讓她相當感動。





郭台銘發文透露母親離世消息。（圖／翻攝自郭台銘@臉書）

郭台銘於今（6日）在個人臉書發文，提到「我們敬愛的媽媽，郭初永真女士，今日上午八點安祥辭世於台北醫學大學附設醫院。」，宣告媽媽生於民國十五年六月四日「享嵩壽100歲」，更提及母親有囑不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，消息一傳出馬上吸引超過2.5萬人到場悼念，更不少人想起郭台銘過往與母親的情深互動。

郭台銘與媽媽有深厚情感，令張忠謀夫人張淑芬印象深刻。（圖／翻攝自郭台銘@臉書）

事實上，郭台銘表姐、同時也是張忠謀愛妻張淑芬，就曾經在公開演講期間，談到她印象十分深刻，在家庭聚會當中郭台銘不是大老闆、不是台灣知名富人，在媽媽郭初永真面前他就只是「兒子」模樣，張淑芬透露他親眼看到郭台銘跪在媽媽面前，接過媽媽親手織的圍巾，這讓張淑芬在一旁看了非常感動，還認為郭台銘的孝順故事可以放到課本裡宣揚「孝道」精神。





