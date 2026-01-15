郭台銘滿頭白髮不染黑！妻曾馨瑩親曝真實原因

鴻海集團創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩日前帶著三名子女前往日本度假滑雪，曾馨瑩在社群平台分享全家出遊的溫馨畫面。照片中，75歲的郭台銘以一頭銀白短髮入鏡，精神奕奕地與家人互動，其滿頭白髮的模樣隨即引發網友熱烈討論。

根據曾馨瑩在IG發布的貼文，她身穿全白保暖服裝，在雪地中挽著郭台銘合影，郭台銘則露出笑容比出手勢，展現夫妻恩愛。影片中可見郭台銘脫下帽子與眼鏡後，近乎全白的銀髮格外醒目。曾馨瑩感性寫道，能與家人一同旅行，分享笑聲與快樂，這樣的時光格外珍貴。

事實上，郭台銘的白髮狀況並非首次曝光。去年就有民眾在高爾夫球場巧遇郭台銘，拍下他滿頭白髮的模樣，當時照片曝光已讓不少網友感到驚訝。

針對外界對郭台銘不染髮的好奇，51歲的曾馨瑩早在去年8月出席醫美活動時就已給出答案。她表示，郭台銘選擇不染頭髮完全是基於健康因素的考量，讓頭髮維持原本的自然顏色。

曾馨瑩進一步表示，坦然面對自己原本的樣貌本身就是一件很美好的事，她認為大家可以接受自己的樣子也很好。她提到，一般男性相對較不熱衷於醫美療程，但如果郭台銘對相關療程有興趣，她也樂於分享與推薦，不過一切仍以自在與健康為優先。

曾馨瑩的坦然態度獲得不少網友認同。她強調，是否染髮或接觸醫美都是個人選擇，應該予以尊重。她也希望外界能夠接受「自然老去」這件事。

郭台銘與曾馨瑩結婚已超過17年，兩人育有一子二女。從舞蹈老師晉升為郭董夫人的曾馨瑩，婚後成為郭台銘事業與生活上的最強後盾。此次全家出遊的照片曝光後，不少網友留言祝福這個幸福的家庭，也有人稱讚孩子們都長大了，一家人相處融洽令人羨慕。

