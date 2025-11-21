郭台銘滿頭白髮現身！劉揚偉當眾高喊：沒有他就沒有鴻海

為期兩天的2025鴻海科技日今日在南港展覽館正式揭幕，75歲鴻海創辦人郭台銘頂著一頭白髮現身開幕典禮，與現任董事長劉揚偉共同步入會場舞台。

有別於以往的黑髮造型，郭台銘的滿頭白髮格外引人注目，但看起來精神狀態相當不錯。劉揚偉在開場致詞時特別向郭台銘表達誠摯感謝與敬意。他表示，創辦人能夠撥冗參與這次活動，無疑是對公司表達莫大的支持，代表對鴻海科技日與集團轉型方向的強力背書。

劉揚偉當場高喊「沒有創辦人，就沒有今天的鴻海」，現場瞬間響起滿滿掌聲。

這是郭台銘在母親初永貞辭世後首次公開露面，對集團而言別具意義。劉揚偉也藉此機會對郭台銘近期經歷的喪母之痛表達深深哀悼。郭台銘在舞台上僅向現場貴賓鞠躬致意，並未發表談話。

劉揚偉回顧鴻海過去超過半世紀的成長歷程，強調在創辦人帶領下，鴻海能夠從零起步、一路擴展至全球布局，靠的是長期累積的技術能量與製造底蘊。他感謝郭台銘過去50多年的辛勤付出，將鴻海打造成今天的規模。

今年鴻海科技日邁入第六年，聚焦AI生態系與三大智慧平台：智慧城市、智慧電動車與智慧製造。展出規模創下歷年新高，展品超過200件、年增7成，展區面積擴大一倍。預估參與人數將達近1萬人，較去年5,500人顯著成長。

活動邀集輝達、IBM、ABB機器人、日本三菱FUSO、Google Cloud、西門子、思科、高通、恩智浦、德州儀器等國際大廠代表，分享最新科技應用進展。

鴻海將展示從關鍵零件、模組到整機組裝的全鏈能力，以及多款智慧製造設備。鴻海研究院也首次完整展示量子電腦、通用大型模型、人形機器人等最新研發突破。產業界普遍解讀，創辦人選擇在科技日亮相，象徵對集團轉型方向的肯定，有助提升外界對鴻海在AI、電動車與智慧製造布局的信心。

