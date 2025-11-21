郭台銘現身鴻海科技日 劉揚偉強調AI很火熱

鴻海科技日21日登場，鴻海創辦人郭台銘特地現身活動。鴻海董事長劉揚偉則在開場演說中指出「AI非常火熱」(AI is very hot)，鴻海每週能生產1,000個機櫃，明年產能還會增加。他強調，鴻海不僅是零組件製造商，也是解決方案供應商，將致力推動「Foxconn Inside」的關鍵解決方案。

2025鴻海科技日登場，以智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大智慧平台結合AI技術的落地應用為主軸。活動一開場，鴻海董事長劉揚偉與鴻海創辦人郭台銘一同現身。劉揚偉向郭台銘致上最深敬意，指出如果沒有創辦人，就沒有現在的鴻海。

劉揚偉在開場演說表示，一台智慧手機內部零組件有將近60%是由鴻海製造。鴻海集團每天交付100萬支手機，需要仰賴精密機械加工才能做到；同時，鴻海也有1,500條精密製造表面焊接技術(SMT)生產線。

針對AI產品部分，劉揚偉直言「AI非常火熱」，鴻海每週能生產1,000個機櫃，明年產能將增加；此外也提供AI伺服器機櫃內大約40%至50%的關鍵零配件。他說：『(英文原音)AI非常熱門，我必須告訴您我們一週可以生產多少機架，我們一週可以完成1,000個機架，而且明年還會增加。想像一下1,000個機櫃，每個機架可能搭載超過72個GPU。我們的合作夥伴輝達很喜歡這樣，因為我們使用的GPU數量越多，他們的業務就會越多。』

關於鴻海電動車布局，劉揚偉表示，電動車製造的進入門檻越來越低，市場更加競爭。鴻海認為電動車代工市場即將迎來轉折，如同PC以及手機產業，鴻海集團已經做好準備，從精密工具、電子製造到全車整合，將為客戶提供完整解決方案。

劉揚偉並強調，鴻海集團不僅是系統組裝廠，更是科技服務解決方案供應商，從產品設計開始就與客戶密切合作，垂直整合是鴻海的優勢。他期盼鴻海集團在各類電子零組件、終端裝置均推行Foxconn Inside的關鍵解決方案。