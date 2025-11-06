郭台銘超聽媽媽話！不只每天抱抱、陪散步 連戀情走向都要過她這關
對外是叱吒商場的企業巨人，對內卻是最聽媽媽話的兒子。鴻海創辦人郭台銘侍母至孝，工作再忙也會抽空陪伴母親、與她無話不談，郭台銘曾說，母親初永真是他一生的心靈支柱。郭台銘在元配林淑如過世後，曾與劉嘉玲、美女畫家陳香吟交往，市場盛傳，郭台銘聽從母命放棄這兩段感情，直到與曾馨瑩在一起後，才獲得媽媽首肯、修成正果。
郭台銘侍母至孝，郭台銘曾說，就算他天天在外拚事業，但只要一有空，就會用手機與媽媽視訊，只要人在台灣，他一定每天陪她散步、散心，每天抱抱她、親親她，告訴母親自己有多愛她。
郭台銘兩年前在社群媒體發文表示，母親是他的心靈支柱，曾經有兩年多的時間，由於子女都在美國，家裡只有他和媽媽二人，他們無話不談。郭媽媽是山東人，郭台銘形容母親自小下廚、廚藝滿身，拿手菜很多，包水餃與蔥油餅尤其厲害，同學們都很喜歡來他們家吃飯。
由於郭媽媽年事已高，郭台銘平常都為母親安排專屬的護士24小時輪班照護，先前郭台銘尚未從鴻海退休、郭媽媽身體也硬朗時，郭台銘每逢農曆年都會帶領妻小、集團高階主管遠赴東南亞度假，他從來不會忘記一併帶上郭媽媽。
郭台銘在元配林淑如逝世後，郭媽媽就催促郭台銘再婚，再入花花世界的郭台銘與太太曾馨瑩交往前，除了眾所週知劉嘉玲之外，也曾與氣質美女畫家陳香吟交往過。市場盛傳，兩段感情都因為郭媽媽不滿意，郭媽媽覺得她們年紀偏高、不能為郭家繼續開枝散葉，郭台銘也因此從母命放棄交往，直到與曾馨瑩墜入愛河後，才獲得郭媽媽點頭同意娶進門。
快訊／郭台銘母親初永真逝世享壽百歲 郭：遵囑不辦公祭、永記母訓「永遠真誠」
曾馨瑩曝郭台銘「滿頭白髮原因」 想效仿蔡依林9點半睡覺
鴻海老臣戴正吳狀告郭台銘、鴻海 堅持傳喚郭 法官無奈：他不一定來
