郭台銘重回首富 AI供應鏈是趨勢是主線是最強造富機

鴻海創辦人郭台銘（左）、廣達董事長林百里位列富比士即時富豪榜台灣富豪前兩名，意味AI浪潮正把台灣製造推向全球資本市場的最前線。

本週「聖誕老公公行情」的最大變數，即是聯準會（FED）即將在台灣時間週四凌晨公布的利率決策。市場普遍預期會降息1碼，如果落空，股市恐面臨高度震盪。除此之外，FED主席鮑爾的談話態度、投票官員是否有人提出異議，以及明年的降息次數展望，也都是牽動行情的重要關鍵。

特別是鮑爾的語氣，如果太過鴿派，市場反而會解讀成FED擔憂經濟前景，造成短線波動；但只要維持中性穩健的態度，資金流動仍可保持偏多格局。更值得關注的是，若FED暗示重啟QE或擴大資產負債表，等同於把市場的水龍頭重新打開，全球股市將迎來更強烈的多頭動能。

廣告 廣告

同時，台灣市場的產業方向，意外從最新的「富比士即時富豪榜」中得到強烈訊號。郭台銘以141億美元重返台灣首富，緊接著是以135億美元位居第二的廣達董事長林百里。這兩位再次站上排行榜頂端，並不是巧合，而是AI浪潮直接反映在股價與企業估值上的結果。

富比士即時榜單計算方式是以當前資產數字，也就是根據股價與匯率即時計算，因此更能貼近產業趨勢，捕捉資本最新的流向。這個變化也與近期台灣五大金控首席經濟學家對2026年的景氣展望相呼應——台灣的經濟成長動能仍主要來自AI，而且不是單純延續，而是持續擴張。

AI伺服器、大型模型運算需求、雲端資料中心能耗升級，以及半導體先進製程的投資，都讓台灣在全球供應鏈中的地位愈加重要。當AI浪潮還在加速前進，像鴻海、廣達這類的關鍵製造巨頭，自然也會持續被推向更高的市值層級。

觀察台股本週行情，雖然受到FED變數牽動而震盪，但電子權值股依舊是市場主軸，AI族群的訂單能見度也沒有減弱。鴻海公布11月營收年增26%，再次證實市場對輝達伺服器等AI硬體需求依然強勁。

市場法人指出，無論從企業資本支出、全球科技製造的角色，還是富豪榜反映的資本重分配方向來看，訊號都指向同一件事：AI正在推動台股走向下一個成長周期，而站在浪潮最前端的企業與族群，也將持續成為最大的受惠者。



回到原文

更多鏡報報導

本週挑戰前高！台積電站上1470元 台股上漲100點重回2萬8大關

獨家直擊／殺貓魔女住處恐怖景象曝「臭到兩層口罩擋不住」 清出3大袋排泄物垃圾

朴寶劍AAA花車繞場超暖！全場唯一站起來送飛吻 IU登場美翻了