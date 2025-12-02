郭台銘長女出清鴻海股票5180張！賣股期間是這時 預計套現超過11億元

鴻海1日公告大股東申報轉讓股票，兩家由鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲所代表的公司將出清5,180張鴻海股票。

鴻海1日公布重大股權異動，由鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲所代表的兩家法人股東鋐維股份有限公司與承鋒投資股份有限公司，申報將以一般交易方式轉讓股票，合計賣出5,180張鴻海股票，賣出後兩家公司將不再持有鴻海股票。

根據公開資訊觀測站的資訊，鴻海（2317）股東持股轉讓申報中出現兩筆重大股權異動，鋐維股份有限公司與承鋒投資股份有限公司將以一般交易方式出清所有鴻海股票，出清數量來到5,180張，同時這兩家公司是由鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲作為法人代表。

廣告 廣告

以鴻海2日股價224元來計算，預計套現超過11.6億元，根據公告，轉讓期間為2025年12月4日到2026年1月3日。

外界看法不盡相同，有人認為這可能是代表以創辦人郭台銘為首的郭家持續淡出公司經營的訊號，也有人認為數量有限，對於公司整體不影響，可能是單純套現。不過市場也指出，可能是大股東認為短期已經是股價高點才賣股獲利了結，對於短期市場信心有影響。



回到原文

更多鏡報報導

台股反彈近400點站回27700關卡 台積電開高30元、台達電挑戰重回千金股

台達電砸37億元買晶睿 11萬張排隊等買股價直衝漲停

台積電洩密案／羅唯仁轉戰英特爾像梁孟松翻版？半導體大佬：要嚴防團隊跳槽