郭台銘長女郭曉玲出清鴻海！投資公司申讓5180張套現11.5億…2317股價200元以上能穩住？

由鴻海（2317）創辦人郭台銘長女郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司，周一(12/1)申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4日起至明年1月3日。 若以鴻海周一收盤價222元計算，這兩筆申讓可以套現近11.5億台幣。鴻海長公主出清鴻海消息一出，鴻海周二(12/2)股價一度開低、不過隨後跟隨盤勢在平盤之上游走。 不少股民憂心鴻海恐怕200元會很危險，分析師表示，從過去經驗來看，市場對大股東處分股票的擔憂通常都是太多慮，要回歸基本面才是王道，加上鴻海近1個月平均每日成交量都超過7萬張，5000多張處分預期不會對股價造成太大賣壓，但對市場信心一定是有所影響。 (原文刊載於2025/12/1 2230，更新時間為2025/12/2 1145)

郭曉玲名下投資公司申報轉讓，轉讓期間12/4~1/3

根據公開資訊觀測站的持股轉讓日報表，鋐維公司及承鋒投資公司均於周一公告，要分別轉讓手中的2771張及2409張鴻海股票，總計5180張。

廣告 廣告

依據經濟部的公司登記資料，鋐維公司及承鋒投資公司的代表人都是郭曉玲，而且地址相同。

若根據公開資訊觀測站的最新內部人持股異動事後申報表，截至今年10月，大股東郭台銘持有17億4219萬8518股鴻海股票，其中有518萬股是由「大股東利用他人名義」所持有，也就是鋐維公司及承鋒投資公司。

換句話說，待這批5180張鴻海股票全數轉讓，郭台銘手上將暫時沒有利用他人名字持有的鴻海股票。

郭台銘11月驚喜亮相鴻海科技日

郭台銘過去一年很少出現在公開場合，惟11月21日上午與鴻海董事長劉揚偉，共同在2025年鴻海科技日的開場舞台現身，接受全場約2000位來賓的掌聲歡迎，這也是郭台銘2022年以來首度站台科技日，



11月初才經歷母親過世的郭台銘，現身時一頭白髮、表情嚴肅，只有在與劉揚偉在台上互相握手時才面露笑容。郭董全程未發一語，並在步下舞台時與去年退休的老臣、前集團總財務長黃秋蓮握手。

劉揚偉：今年發放現金股利達800億元

另外，10月中劉揚偉在金管會與台灣證交所主辦的台灣週開幕式曾發表15分鐘演講，他回顧，鴻海自從1991年股票上市至2024年，累計營收躍升3000倍、獲利翻揚750倍，發放給股東的現金股利累計更達到8500億元。



「若非鴻海股票上市，運用了台灣資本市場的力量，今天不太可能達到這樣的成績」。

劉揚偉提到，鴻海上市30多年來，每年營收累計成長近3000倍，到了2024年直逼7兆元；公司淨利從上市第一年的區區2億元，到了2024年達到1500億元。

投資人重視的現金股利，在1991年上市時是零，到了今年發放的2024年股利超過800億元。

他表示，「鴻海在透過資本市場和金融市場的支持下，在成長的同時不僅會從資本市場來募資，更會回饋照顧我們的投資人。」

劉揚偉強調，鴻海集團的發展和資本市場是相輔相成，鴻海讚追求獲利成長的同時，也非常注重我們的財務紀律，並同時做到轉型升級及回饋社會。

延伸閱讀：

鴻海股票上市33年、營收飆3千倍「獲利躍升750倍」！劉揚偉：股息已發放8500億元

本文暫不授權媒體夥伴





更多今周刊文章

76歲雙胞胎奶奶住2千萬豪宅，存款只有8萬「連三餐、電費都付不出」窮到申請補助，為何不賣房？辛酸原因曝光

新制勞退分紅來了！新制勞退基金前10月賺5589億，勞工平均領4.3萬...帳戶怎麼查、何時能領？

北士科輕軌路線曝光！十字規劃若走「屮字型」串聯社子島，李同榮：北區門戶大開將成「新信義計劃區」