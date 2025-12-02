郭台銘長女郭曉玲出清鴻海！投資公司申讓5180張套現11.5億…2317股價200元以上能穩住？
由鴻海（2317）創辦人郭台銘長女郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司，周一(12/1)申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4日起至明年1月3日。 若以鴻海周一收盤價222元計算，這兩筆申讓可以套現近11.5億台幣。鴻海長公主出清鴻海消息一出，鴻海周二(12/2)股價一度開低、不過隨後跟隨盤勢在平盤之上游走。 不少股民憂心鴻海恐怕200元會很危險，分析師表示，從過去經驗來看，市場對大股東處分股票的擔憂通常都是太多慮，要回歸基本面才是王道，加上鴻海近1個月平均每日成交量都超過7萬張，5000多張處分預期不會對股價造成太大賣壓，但對市場信心一定是有所影響。 (原文刊載於2025/12/1 2230，更新時間為2025/12/2 1145)
郭曉玲名下投資公司申報轉讓，轉讓期間12/4~1/3
根據公開資訊觀測站的持股轉讓日報表，鋐維公司及承鋒投資公司均於周一公告，要分別轉讓手中的2771張及2409張鴻海股票，總計5180張。
依據經濟部的公司登記資料，鋐維公司及承鋒投資公司的代表人都是郭曉玲，而且地址相同。
若根據公開資訊觀測站的最新內部人持股異動事後申報表，截至今年10月，大股東郭台銘持有17億4219萬8518股鴻海股票，其中有518萬股是由「大股東利用他人名義」所持有，也就是鋐維公司及承鋒投資公司。
換句話說，待這批5180張鴻海股票全數轉讓，郭台銘手上將暫時沒有利用他人名字持有的鴻海股票。
郭台銘11月驚喜亮相鴻海科技日
郭台銘過去一年很少出現在公開場合，惟11月21日上午與鴻海董事長劉揚偉，共同在2025年鴻海科技日的開場舞台現身，接受全場約2000位來賓的掌聲歡迎，這也是郭台銘2022年以來首度站台科技日，
11月初才經歷母親過世的郭台銘，現身時一頭白髮、表情嚴肅，只有在與劉揚偉在台上互相握手時才面露笑容。郭董全程未發一語，並在步下舞台時與去年退休的老臣、前集團總財務長黃秋蓮握手。
劉揚偉：今年發放現金股利達800億元
另外，10月中劉揚偉在金管會與台灣證交所主辦的台灣週開幕式曾發表15分鐘演講，他回顧，鴻海自從1991年股票上市至2024年，累計營收躍升3000倍、獲利翻揚750倍，發放給股東的現金股利累計更達到8500億元。
「若非鴻海股票上市，運用了台灣資本市場的力量，今天不太可能達到這樣的成績」。
劉揚偉提到，鴻海上市30多年來，每年營收累計成長近3000倍，到了2024年直逼7兆元；公司淨利從上市第一年的區區2億元，到了2024年達到1500億元。
投資人重視的現金股利，在1991年上市時是零，到了今年發放的2024年股利超過800億元。
他表示，「鴻海在透過資本市場和金融市場的支持下，在成長的同時不僅會從資本市場來募資，更會回饋照顧我們的投資人。」
劉揚偉強調，鴻海集團的發展和資本市場是相輔相成，鴻海讚追求獲利成長的同時，也非常注重我們的財務紀律，並同時做到轉型升級及回饋社會。
延伸閱讀：
鴻海股票上市33年、營收飆3千倍「獲利躍升750倍」！劉揚偉：股息已發放8500億元
本文暫不授權媒體夥伴
更多今周刊文章
76歲雙胞胎奶奶住2千萬豪宅，存款只有8萬「連三餐、電費都付不出」窮到申請補助，為何不賣房？辛酸原因曝光
新制勞退分紅來了！新制勞退基金前10月賺5589億，勞工平均領4.3萬...帳戶怎麼查、何時能領？
北士科輕軌路線曝光！十字規劃若走「屮字型」串聯社子島，李同榮：北區門戶大開將成「新信義計劃區」
其他人也在看
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 8 小時前 ・ 61
手握記憶體、玻纖布雙題材！「它」3天飆20%...今再漲逾5% 盤中炸近126億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（2）日開高漲逾300點，截至12點暫收27,589.37點，上漲246.84點、漲幅0.9%。觀察盤中成交額前5檔個股，權王台積電（2...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
魏哲家一句話點火！「這檔」挑戰第3根漲停 晶睿、威潤開盤即攻頂...塑膠族群亮3紅燈
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（2）日開高207.82點至27,550.35點，最高一度上漲399.36點至27,741.89點，截至上午9時25分暫報27,706.11點，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
工具機創造傳奇 謝金河：鴻勁給大家上一課
[NOWnews今日新聞]半導體封測設備大廠鴻勁精密（7769）上週四（27）日以強烈氣勢登場上市，掛牌首日不僅以1495元刷新台股掛牌天價，盤中更一度衝上3000元，終場大漲1445元、收在2940...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 19
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 16
Google TPU爆湧大單！法人看好「這8檔供應鏈」齊跳高 聯發科連5漲飆22%成最大贏家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導市場近日盛傳Meta與Google達成協議，2027年起將在資料中心部署Google自研的TPU。消息一出，不僅衝擊憑GPU稱霸AI市場的輝達...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
法人點火提前衝！內資狂敲「14檔新年潛力股」名單曝光 台股明年預期「飆到3萬5」聯發科強勢卡位主舞台
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在年終震盪中快速換氣，內資與法人趁勢提前啟動2026年度布局，一批被視為「新年交投主旋律」的個股已悄悄躍上資金舞台...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
00878成分股調整出爐！3進3出踢萬海 納入鈊象、京元電子
00878成分股調整出爐！依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
滿手訂單將建3座新廠！自營商重砸12億補貨台達電 這PCB股「3天飆27%」獲寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日終場跌283.95點，收在27,342.53點，跌幅1.03%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超24.58億。...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
00878增3刪3！遊戲股王入列 00922換血這10強！
依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
又要買不起黃金了？黃金存摺飆近天價 飾金1錢16680元「史上第二高」
黃金再度發威！台銀黃金存摺今（1）日每公克報4,310元，幾乎追平歷史天價，銀樓牌告價也來到今年第二高、也是史上第二高，每錢來到16680元，有民眾表示「黃金又要變成我買不起的樣子了。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
孫正義稱 含淚出清輝達股票
軟銀集團創辦人孫正義1日首度回應出清輝達持股一事。他強調，若資金充裕絕不會賣股，為了支持AI下一階段布局，特別是對OpenAI的重大投資，他別無選擇只能「含淚出脫」。他也駁斥AI泡沫理論，表示AI只要貢獻全球國內生產毛額（GDP）10％便可回本。工商時報 ・ 10 小時前 ・ 9
記憶體股像坐雲霄飛車！飆完又跌怎麼辦？專家拆解「真相」：華邦電、南亞科、群聯一次看清楚
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群近日在AI需求拉動下強勢衝高，但股價節奏宛如雲霄飛車，一天跳空、一天下殺，上周才剛歷經劇烈震盪，旋即迎來反...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【Yahoo早盤】12月先蹲低後跳高？台股翻黑震盪百點 分析師陳石輝：健康拉回
台股今（1）日開盤上漲47.68點，開在27,674.16點，開盤不到40分鐘，指數翻黑震盪逾百點，最低一度觸及27,478點。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪指出，加權指數上周大漲逾千點，本周將進入健康的震盪格局，預估今日收黑可能性高，建議投資人可在回檔時逢低承接AI相關族群，並且避免追高。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
台達電砸37億溢價收購 晶睿漲停爆12萬張買單排隊搶買
台達電（2308）昨日召開重訊記者會表示，將以每股100元溢價16%，砸約37億元將旗下子公司晶睿通訊股份全數吃下。消息一出，晶睿（3454）今日股價開盤就鎖上漲停價93.6元，更有近12萬張買單排隊等買，台達電也並未閒著，同步上漲2%同歡，直逼千元大關。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 1
Google帶飛！聯發科谷底反彈...成交額炸173億 PCB欣興、南亞同步走揚
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股今（1）日大盤氣氛些許低迷，截至上午11點16分，加權指數落在27,483.20點，下挫143點、跌0.52%。不過，PCB族群依舊漲勢...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
AI升級引爆矽光子熱潮！這檔週噴44%「創歷史新天價」 外資、投信、自營商爭相囤貨
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨著AI伺服器的模型參數規模持續放大，帶動資料中心（DataCenter）互連頻寬需求，市場已開始量產1.6T光傳輸產品，預期最快...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
日圓萎靡 日財相：擬出手干預
日本財務大臣片山皋月30日在富士電視台播出的談話性節目裡表示，日圓匯率近期迅速貶值的波動走勢，並非由基本面驅動的情況相當明顯。她強調可能採取匯率干預措施。這是日本政府就日圓匯率發表的最新說法。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話