郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元

郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票，預定轉讓期間是12月4日起至明年1月3日。（圖：鴻海提供）

鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4日起至明年1月3日。若以鴻海1日收盤價222元計算，這兩筆申讓可以套現近11.5億台幣。

公開資訊觀測站的持股轉讓日報表顯示，鋐維公司及承鋒投資公司均於12月1日公告，要分別轉讓手中的2771張及2409張鴻海股票，總計5180張。依據經濟部的公司登記資料，鋐維公司及承鋒投資公司的代表人都是郭曉玲，而且地址相同。

廣告 廣告

若根據公開資訊觀測站的最新內部人持股異動事後申報表，截至今年10月，大股東郭台銘持有17億4219萬8518股鴻海股票，其中有518萬股是由「大股東利用他人名義」所持有，也就是鋐維公司及承鋒投資公司。當這批5180張鴻海股票全數轉讓，郭台銘手上將暫時沒有利用他人名字持有的鴻海股票。

在AI（人工智慧）熱潮加持下，鴻海今年股價最高曾來到265元，近日大盤震盪整理，鴻海股價也稍作休息，回到222元，而郭曉玲選在此時出脫5180張鴻海股票，外界聯想，是否為郭家決心淡出鴻海的又一訊號。