郭台銘長女郭曉玲一出手就是2億 向中華車訂製逾200輛車來做公益

永齡基金會執行長郭曉玲今（28）日一早便前往中華汽車楊梅廠。（中華車提供）

前不久才出手賣出鴻海股票的鴻海集團創辦人郭台銘長女郭曉玲，今（28）日以永齡基金會執行長的身份，低調前往中華汽車楊梅廠，就是為了支持永齡基金會的「寒冬送暖」行動，捐贈逾200輛行動交通車給社福機構，購車總金額超過新台幣2億元，創下全台大規模公益贈車的首例。

永齡基金會表示，希望以實際行動協助解決社福機構所面對「移動的困難」，讓服務與愛心能更快抵達需要的地方。

為此，永齡基金會展開大規模贈車行動，以全齡照護為訴求，採購逾200台行動交通車贈予200個社福單位全方位照護，捐贈對象涵蓋高齡長者、身心障礙與兒少等社福機構。

而永齡基金會所採購的車款也是針對各社福團體實際所需進行調整，由中華車協助改裝到最適配的狀態再贈送給指定之社福機構。

永齡基金會向中華車採購逾200台新車贈予社福機構協助解決「移動的困難」。（中華車提供）

這次所採購的中華三菱車款橫跨商用、乘用需求，包含OUTLANDER、ZINGER、COLT PLUS、J SPACE及DELICA等車型，中華汽更是以客製化一條龍服務協助永齡基金會打造行動交通車，並於3個月內達成公益購車的超級任務，中華車更動員全台營業所，全力協助社福機構能在農曆年前領取新車。

郭曉玲這次出手，採購金額就超過2億元，創下全台大規模公益贈車的首例，也讓外界驚呼首富郭台銘之女，一出手真的就是大手筆。

此外，中華車也主動提供｢永齡基金會」所捐贈之車輛返廠維修永享9折優惠，可於全台119家服務廠進行維修，以公益支持減輕社福單位養車負擔。

