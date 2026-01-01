郭台銘領軍「台灣科技幫」抗韓！強碰三星家族帝國 富豪榜背後的國力真相

揮別充滿變數的2025年，全球資本市場在年底迎來最終結算。根據《富比士》發布的「全球即時富豪榜」（The World’s Real-Time Billionaires）截至年底封關數據，台灣與南韓的頂層財富結構呈現截然不同的風景。排行中可見，由三星會長李在鎔以158億美元（約新台幣4,958億元）的身價穩居榜首，鴻海創辦人郭台銘的140億美元（約新台幣4,393億元）緊追在後。

這場年終盤點不僅是數字的較量，更深刻折射出兩國產業的底層邏輯。台灣靠著搭上全球AI與電子供應鏈的順風車，由創業第一代領軍突圍；而南韓則依舊由三星、現代等世襲財閥家族牢牢掌控經濟命脈。

台灣首富榜：科技代工領軍 傳產與金融百花齊放

翻開這份年終榜單，台灣的財富故事依然圍繞著「硬體製造」與「科技代工」。郭台銘以140億美元穩居台灣首富寶座，憑藉電子代工產業在年底的強勁尾盤，單日資產增長近1.22億美元。緊隨其後的是廣達電腦董事長林百里，受惠於2025年伺服器與AI熱潮，身價來到135億美元（約新台幣4,236億元）。

這份名單宛如台灣電子產業發展史的縮影，除了郭台銘、林百里二人，還包括國巨陳泰銘以87億美元（約新台幣2,730億元）拿下排行第三，台達電創辦人鄭崇華以68億美元（約新台幣2,134億元）排第七，以及高齡94歲的半導體教父張忠謀以65億美元（約新台幣2,040億元）排名第八，顯示電子半導體產業佔據了台灣財富的半壁江山。

在科技業之外，台灣的傳產與金融業實力也不容小覷。「鞋王」華利集團創辦人張聰淵以85億美元（約新台幣2,667億元）排名第四，旺旺集團蔡衍明則以63億美元（約新台幣1,977億元）守住前十門檻。金融領域方面，富邦集團蔡明忠、蔡明興兄弟，以及國泰金控蔡宏圖，則共同鞏固了金融業在台灣財富版圖中的關鍵地位，形成了電子與金融雙引擎驅動的格局。

台灣、南韓富豪榜一覽。（圖／AI製圖）

南韓富豪圈：財閥家族世襲制 生技產業成新亮點

將目光轉向南韓，其富豪榜呈現出濃厚的家族色彩。三星集團展現驚人的家族底蘊，李在鎔不僅是兩國富豪之首，其母洪羅喜、妹妹李富真與李敘顯也全數入榜，李家四人合計資產超過350億美元（約新台幣1.1兆元），佐證了「三星帝國」在南韓經濟中不可撼動的地位。

此外，傳統財閥代表如現代汽車的鄭夢九與鄭義宣父子檔，也依舊在榜單佔有一席之地。金融方面，梅里茨金融集團（Meritz Financial Group）會長趙正鎬，身為韓進集團創辦人么子，成功將金融版圖獨立壯大，以80億美元（約新台幣2,510億元）位居南韓第二，是少數能與製造業抗衡的金融大亨。

與台灣顯著不同的是，南韓在「生技製藥」領域展現強大的資本化實力。徐廷珍創辦的Celltrion助他以73億美元（約新台幣2,291億元）躋身南韓第三大富豪，Alteogen執行長朴淳載亦榜上有名，這與台灣生技業在富豪榜上的缺席形成強烈對比。最後，網路巨頭Kakao創辦人金範洙也以47億美元（約新台幣1,475億元）入榜，則代表了南韓在軟體平台經濟上的突圍成果。

展望2026 AI續航力與企業轉型的挑戰

綜觀這份年終成績單，台韓兩國未來的挑戰各異。台灣富豪的財富增長高度連動全球科技供應鏈，特別是AI伺服器與半導體的榮枯，將直接決定2026年林百里是否能挑戰郭台銘的首富地位。而張忠謀以94歲高齡資產仍逆勢成長，更象徵著台積電在全球戰略地位的不可或缺。

反觀南韓，在財閥家族世代交替大致完成後，未來的關鍵在於能否擺脫對單一集團的過度依賴，以及生技與網路新貴能否持續打破傳統財閥的壟斷。台韓兩國富豪榜的消長，不僅是個人財富的數字遊戲，更是亞洲兩條不同經濟發展路徑的年度縮影。