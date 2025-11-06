郭台銘「心靈支柱」100歲母親過世 親曝往日教誨：永遠真誠

郭台銘表示，母親才是影響自己最大的人。（圖／取自郭台銘臉書）





鴻海創辦人郭台銘今（6日）在臉書表示，自己的母親初永真，已在今日上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，享嵩壽100歲。郭台銘在2023年錄製的網路節目《郭爸爸來了》曾經回答網友的提問，分享自己跟母親的小故事，還強調母親才是影響他最大的人。

郭台銘在《郭爸爸來了》第8集的節目引言提到，「母親是我的心靈支柱，曾經有兩年多的時間，由於子女都在美國，家裡只有他和媽媽二人，所以總是無話不談，彼此傾吐，就算天天在外拚事業，但只要一有空，就會用手機與媽媽視訊，一回台灣也一定每天陪她散步、散心，每天抱抱她、親親她，「告訴她我有多愛她」。

引言中還指出，「媽媽從小最常跟我說的話是，做人要和她的名字一樣，『永遠真誠』，她的教誨，我一輩子謹記在心。」

郭台銘表示，媽媽從小最常跟他說，做人要和媽媽的名字一樣永遠真誠。（圖／取自郭台銘臉書）

郭台銘在節目中分享小故事時表示，因為父親是警察所以經常不在家，所以在家陪伴孩子們一起長大的母親，才是對他影響最大的人，他剛上幼稚園的時候，媽媽早上5點多就要起來，身上揹著弟弟，帶著他跟要洗的衣服到河邊去，一邊洗衣服一邊聽他唸書，如果念錯就會拿柺棍鞭策他。

郭台銘還提到，一個男人最重要的2個女人，就是一個好媽媽跟一個好太太，這是成功男人必有、重要的2個女人，另外媽媽還曾經跟他說，「做人要精明，但不能失厚道，厚道要重於精明」。

