郭台銘、曾馨瑩一家五口全家福曝光！ 16歲大女兒「戴媽咪的CHANEL」吸睛
鴻海創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩育有3名子女——大女兒妞妞、兒子小虎及小女兒QQ。曾馨瑩近日在社群網站分享一家五口到日本度假的畫面，曬出全家福，享受滑雪、迎接跨年假期，相當溫馨。
全家福亮點在哪？ 16歲大女兒身高直逼媽媽？
曾馨瑩在2025年最後一天，在IG分享一段影片，紀錄一家人在日本的年末假期。畫面中，可見多張曾馨瑩和郭台銘的夫妻合影，包含兩人依偎在雪地中、換上浴衣拍照等，郭台銘頂著白髮，神態輕鬆。
除了夫妻合照，曾馨瑩也難得分享全家福，一家五口不僅在滑雪場留下紀念照，也在旅宿、餐廳內合照。16歲的大女兒妞妞相當亮眼，其中一張全家福中，她戴著媽媽的CHANEL毛帽，目測身高已快跟媽媽一樣高。另一張照片中，她綁著雙辮子頭，與爸爸媽媽一同入鏡，模樣甜美。
一家五口日本迎新年 曾馨瑩有感而發
此外，影片中也捕捉到3個孩子在雪地中嬉戲、躺在厚厚積雪上的畫面，充滿童趣。另一幕則是3人坐在日式住處的階梯上，換上浴衣合照，露出俏皮表情，幸福可愛。
曾馨瑩感恩發文：「在2025的最後一週，能與家人一同旅行，分享笑聲與快樂，這樣的時光，格外珍貴。我們放慢腳步，感受彼此陪伴的溫度，把此刻的美好，收進心裡珍藏。願這份幸福，成為迎接新一年的美好開始。」最後祝福所有人新年快樂、平安喜樂。
