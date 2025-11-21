郭台銘「滿頭白髮」現身科技日！劉揚偉：沒有創辦人就沒有鴻海

為期兩天的「2025鴻海科技日」（HHTD25）今（21）日正式拉開序幕，75歲鴻海創辦人郭台銘滿頭白髮出席開幕典禮，與現任董事長劉揚偉同台，劉揚偉親自向他表達誠摯感謝與敬意，並高喊「沒有創辦人，就沒有今天的鴻海」，現場瞬間響起滿滿掌聲。

郭台銘有別以往的黑髮，今天頂著一頭白髮現身，為今年的鴻海科技日站台，看起來精神相當不錯。鴻海董事長劉揚偉指出，郭台銘能夠撥冗參與這次的活動，無疑是對公司表達莫大的支持，他也感謝郭台銘過去50年的辛勤付出，將鴻海打造成規模如此之大的公司，更在台上表示「沒有創辦人，就沒有今天的鴻海」，以此向郭台銘致上最誠摯的敬意，並對他近期經歷的喪母之痛表達深深哀悼。

廣告 廣告

此次鴻海科技日將聚焦AI生態系，展示包括三大平台融入AI應用、機器人技術以及與OpenAI等夥伴的技術合作進度。而今日鴻海創辦人郭台銘親臨現場，也讓這次活動增添許多亮點。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

鴻海科技日瞄準AI生態系 黃仁勳兒黃勝斌將代父出席

婆婆過世隔天慶生聚餐？曾馨瑩還原時間線曝真相：努力不落淚

郭台銘媽媽過世！享嵩壽100歲 遵從母囑不發訃告、不設靈堂公祭