郭台銘「白髮蒼蒼」現身台大癌醫7週年 女兒郭曉玲相伴憶亡母

郭台銘出席台大癌醫7週年慶暨紀念銅雕揭幕典禮。（永齡基金會提供）

台醫院癌醫中心分院今（19日）舉行「7週年慶暨紀念銅雕揭幕典禮」，邀來癌醫主要捐贈者、永齡基金會創辦人郭台銘，以及他的女兒郭曉玲出席。典禮以「因愛而真，承志以行」為主題，將癌醫中心近20年建院歷程與醫療成就，以黃銅雕刻形式永久鑲嵌於癌醫中心一樓石牆，象徵世紀捐贈的精神傳承與建院壯舉的完成。

郭曉玲談3棟樓命名意義 郭台銘對父母、亡妻的思念化為行動

揭幕儀式由台大校長陳文章、醫學院院長吳明賢、附設醫院院長余忠仁、癌醫中心榮譽院長鄭安理及現任院長楊志新等人，與郭台銘共同完成。

回顧2007年，郭台銘因親人罹癌所承受的深切悲痛，轉化為回饋社會的行動，承諾捐資逾新台幣200億元，並與國立台灣大學合作推動台大醫院癌醫中心分院興建，創下台灣醫療史上最大規模的個人捐贈紀錄。歷經19年規劃與建設，「永真樓」「永如樓」及「永齡館」相繼啟用，整合臨床治療、醫學研究與前瞻科技，為台灣邁向「華人第一、世界一流」的醫學目標奠定關鍵基石。

郭曉玲談到「永真樓」「永如樓」及「永齡館」的命名意義。（永齡基金會提供）

郭台銘（右三）為紀念銅雕揭幕。（永齡基金會提供）

身為永齡健康基金會董事長的郭曉玲表示：「台大癌醫中心的捐贈來自一份初心，啟動了改革的引擎。這份愛，不是悲傷的延續，而是化為行動的力量。這不是一個人的事，而是一群人對未來的共同責任。」

郭曉玲提到：「園區內3棟樓的命名，更承載著父親與我們全家的情感。永真樓，來自一個兒子，對母親的感念。永如樓，是一位丈夫，對愛妻最深的思念。永齡館，則是以父母之名，承載著雙親給予的生命與價值。親情、真愛、還有傳承，在這個園區裡交會。讓醫療有溫度，讓科技有方向，也讓善意，能夠繼續被延續。我們衷心期許，這份愛，能夠超越有形的建築，化為無形的力量；因愛而真，因為愛而成真；承志以行，讓初心繼續被實踐。」

陳文茜現身感謝郭台銘 治療過程中看到希望

癌醫中心病友陳文茜亦親臨典禮，她因郭台銘的引薦來到台大癌醫中心治療。雖然陳文茜飽受病魔折磨，但在癌醫中心無微不至的治療關懷下，仍以堅強的心志持續進行工作。她感謝郭台銘的初心，建設了台大癌醫中心，也感謝院長楊志新領導的極高專業醫護團隊悉心照護，癌醫中心的存在對社會帶來的福祉與病人的力量，是傳遞人類對癌症醫療的希望永存。

陳文茜是病友，感謝郭台銘和台大醫院院長楊志新及醫療團隊的照護。（永齡基金會提供）

台大醫院癌醫中心自2018年啟用以來，已建構涵蓋質子與光子治療、多專科整合門診與精準醫療的完整癌症治療體系。院長楊志新指出，中心成立初期即面臨疫情挑戰，能持續前行，仰賴捐贈者的支持與醫療團隊長年投入。未來將持續深化精準預防、早期診斷與國際合作，攜手引領抗癌新方向。

