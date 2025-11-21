郭台銘「白髮造型」驚喜現身鴻海科技日 破冰同台劉揚偉

郭台銘（左）驚喜現身鴻海科技日。（翻攝自鴻海直播）

鴻海集團年度盛事「2025鴻海科技日」（HHTD25）今（21日）在台北南港展覽館盛大登場。活動一開場，現任董事長劉揚偉開場致詞時，創辦人郭台銘從螢幕後驚喜現身、向全場招手問好，雖未致詞就下台入座，仍引起現場一陣驚呼與掌聲。

許久未公開露面的郭台銘，此次現身可見其頭髮已明顯花白，但外貌仍頗有精神。儘管郭台銘在台上未發一語，僅全程微笑致意，並未搶盡鋒頭，但兩人同台、握手致意的畫面被視為關係「破冰」。

劉揚偉在致詞時，特別對郭台銘的出席表達最深的感謝與敬意，強調這是「非常特別的時刻」，並表示：「如果沒有我們的創辦人，鴻海就不會是今天這個樣子。非常感謝創辦人在過去五十多年來的辛勞。」劉揚偉也對郭台銘母親郭初永真的逝世表達深切哀悼，隨後郭台銘也向現場觀眾深深一鞠躬致意後下台，並全程在台下聆聽劉揚偉的致詞。

劉揚偉藉此機會向外界強調，「鴻海只是代工廠」的認知已不完整，集團的核心是建立在技術、製造能力和製程工程三大基礎上，垂直整合已成為一大強項。

此外，鴻海科技日也宣布兩項重磅合作，持續擴大AI領域布局。一是攜手OpenAI，聚焦AI基礎設施硬體。雙方將合作設計與美國製造下世代AI基礎設施硬體，OpenAI將分享對新興硬體需求的洞察，並擁有優先評估和採購這些系統的選擇權益。

第二，鴻海將與Intrinsic在美國成立合資公司，共同實現未來智慧工廠的願景，利用AI機器人技術，推動電子產品組裝和更廣泛製造領域的變革。





