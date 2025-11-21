郭台銘一頭白髮現身2025鴻海科技日 劉揚偉致謝：沒有郭董就沒有鴻海

台北市 / 武廷融 綜合報導

「2025鴻海科技日」（HHTD25）今(21)日登場，鴻海創辦人郭台銘也驚喜現身，與現任董事長劉揚偉同台，這也是郭台銘在母親辭世之後，首度公開露面。劉揚偉致詞時也感謝郭台銘出席活動，顯示對公司強力支持，「沒有創辦人，就沒有今天的鴻海。」

郭台銘今日出席「2025鴻海科技日」，因其母親郭初永真在11月6日辭世，郭台銘滿頭白髮與劉揚偉同台，但並未致詞。劉揚偉也表示，非常感謝郭台銘抽空參加科技日，顯示對公司的支持，「真心由衷地感謝，並向您表達我最深的哀悼」。劉揚偉說，如果沒有創辦人就沒有現在的鴻海，再次感謝他過去50年來的付出，打造鴻海這樣的大公司。

