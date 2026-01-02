郭台銘「頭髮全白」近況曝！私下緊貼曾馨瑩「甜蜜全被拍」

娛樂中心／周希雯報導

鴻海集團創辦人郭台銘與夫人曾馨瑩，當年因練舞而相識相戀，2008年結婚後陸續生下2女1子，家庭生活幸福美滿。近期郭董全家飛到日本度假跨年，曾馨瑩也分享多個度假日常，前陣子才歷經喪母之痛的郭台銘，也頂著滿頭白髮罕見出鏡，引發不少網友討論。

曾馨瑩近期在IG發文，把全家人旅遊回憶剪輯成短片，還不時穿插幾張放閃照。只見她以一身全白氣質穿搭、現身冰天雪地中，並緊緊挽著老公的手臂；郭台銘也露出微笑比YA，展現夫妻恩愛感情。另一張郭台銘脫下帽子，雖然75歲的他頭髮已經近乎全白，但看上去仍精神奕奕，看到曾馨瑩拿手機自拍也燦笑配合，整體看上去相當愜意。

曾馨瑩（右）和郭台銘（左）親密合照。（圖／翻攝「hsin_ying_tseng」IG）

對此，曾馨瑩也有感而發寫下，「在 2025 的最後一週，能與家人一同旅行，分享笑聲與快樂，這樣的時光，格外珍貴。我們放慢腳步，感受彼此陪伴的溫度，把此刻的美好，收進心裡珍藏。」同時許下願望，「願這份幸福，成為迎接新一年的美好開始，祝福大家新年快樂！平安喜樂！Happy New Year」。

曾馨瑩（左）、郭台銘（右）帶著3名孩子旅行。（圖／翻攝「hsin_ying_tseng」IG）

郭董全家溫馨合照曝光後，湧入一票網友留言祝福，「幸福的畫面」、「幸福滿滿的一家」、「闆娘依舊感性」、「女兒好漂亮」、「新年快樂，希望每年都能巧遇」、「小孩都長大了」、「新年快樂，好美的畫面」。









