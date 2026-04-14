郭台銘16歲女兒赴美征戰「機器人奧運」奪最高榮耀！神顏神似媽媽

娛樂中心／巫旻璇報導

鴻海創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩育有兩女一子，近期16歲的大女兒「妞妞」傳出好消息。她日前前往美國拉斯維加斯，代表隊伍參加FIRST機器人競賽（FIRST Robotics Competition, FRC）區域賽，最終拿下象徵最高榮譽的「Impact Award」，表現相當亮眼。









郭台銘16歲女兒太猛！赴美參加「機器人奧運」奪最高榮耀 清新神顏神似媽媽

。（圖／翻攝自IG@hsin_ying_tseng）





曾馨瑩13日透過Instagram限時動態分享喜訊，只見妞妞在賽場上披著象徵最高榮譽的藍旗，手持獎盃與證書，獎牌掛在胸前，與團隊成員一同開心慶祝。畫面中她留著一頭長髮，氣質出眾，外型與母親十分相似。曾馨瑩也開心寫下：「你們真的很棒！為你們感到驕傲」。不僅外貌出眾，妞妞在學業表現上同樣亮眼，展現出理工領域的實力，成為兼具外型與實力的資優生代表。FRC由美國非營利組織FIRST主辦，是全球高中生參與的頂尖工業級機器人賽事，常被譽為工程領域的「學生版奧運」，其中「Impact Award」更是賽事最高榮譽之一，象徵隊伍在技術與影響力上的綜合表現備受肯定。

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郭台銘16歲女兒太猛！赴美參加「機器人奧運」奪最高榮耀 清新神顏神似媽媽

郭台銘夫婦16歲愛女「妞妞」私下熱愛唱歌跳舞。（圖／翻攝自IG@hsin_ying_tseng）

值得一提的是，妞妞除了在學業與科技競賽中表現突出，過去在舞台上的表現同樣吸睛。2024年，南韓歌手IU（李知恩）於台北小巨蛋舉辦「IU H.E.R World Tour Concert」，吸引大批粉絲到場支持。當時IU在演唱會開場特別邀請12名台灣小朋友擔任舞群，其中就包括妞妞。當天妞妞登台演出，身穿短版粉色上衣搭配牛仔褲，站在IU左側隨著音樂節奏舞動，展現穩定台風與紮實舞蹈實力，表現相當亮眼。曾馨瑩也親自到場力挺女兒，給予支持與鼓勵。此外，妞妞所屬的表演學院也曾在演出前透過Instagram限時動態分享畫面，當時12名小朋友圍成一圈互相打氣，為登台做最後準備，氣氛溫馨又充滿活力。









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