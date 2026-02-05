郭台銘2023拚大選幫賣茶 貿易商遭控吞茶農款項終落網

中部中心/張家維 南投報導

鴻海創辦人郭台銘，2023年力拚連署選總統，曾經前往南投，承諾幫茶農行銷茶葉，但是，後來卻發生，中介的貿易商，建盈公司，疑似積欠茶農款項的爭議，總數恐高達8千萬元。茶農兩年多前提告後，檢警偵辦最新進展，涉案夫妻，已經在4日落網，接受檢察官訊問，釐清案情！

蕭姓茶農與其他幾位茶農，接獲檢察官通知，趕到南投地檢署做筆錄，因為他們的提告對象，終於落網。另外，前郭台銘中辦執行長，也以證人身分前往！

涉收茶爭議建盈公司夫妻落網。

案件要回溯到，2023年，鴻海集團創辦人郭台銘，當時力拚連署選總統，承諾幫南投茶農行銷茶葉，委託貿易商建盈公司做為中介，但是，卻有多位茶農指稱，已經繳茶，卻沒收到貨款，警方不敢大意，對建盈業者朝涉背信、詐欺罪嫌來偵辦，茶農還一度到郭台銘豪宅前抗議！

涉收茶爭議建盈公司夫妻落網。自救會指出，有幾十位茶農，總計約8千萬元的款項還沒有收回來，而且，茶農近期查證，繳出去的茶葉，原本扣住存放在中國廈門倉庫的17萬斤茶葉，疑似已經被清空！涉案的，建盈國際公司，陳姓負責人，及丈夫吳姓前負責人，是主要相關人，遭到檢警逮捕拘留，案件由司法偵辦中。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

