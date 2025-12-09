郭台銘3子女在豪門中「這樣長大」！ 曾馨瑩「1個小動作」竟讓兒子抱怨了

郭台銘和夫人曾馨瑩都熱衷做公益，如此的善舉也影響下一代子女。（翻攝hsin_ying_tseng IG）

鴻海集團創辦人郭台銘與夫人曾馨瑩育有2女1子——大女兒妞妞、兒子小虎、小女兒QQ，一家人熱衷公益。曾馨瑩近來受訪表示，她多年來投身公益，固定帶著孩們一起參與活動，讓孩子在生活中自然接觸「助人」的概念，兒子甚至還會因「媽媽只帶姊姊去做公益」而抱怨。

3個孩子為何搶著做公益？ 曾馨瑩如何把「助人」變成家裡的日常？

曾馨瑩與好友蔣雅淇、蕭敬騰老婆林有慧近來接受《Tatler Taiwan》專訪，分享「為善欲人知」的理念。曾馨瑩表示，做公益的價值已經影響下一代，每年生日，她總以公益取代慶祝，帶著孩子參與活動，如今女兒已自發組織團體前往偏鄉教學，兒子還會小小抱怨：「媽媽怎麼只帶姊姊去做公益」，積極渴望參與善行。

曾馨瑩認為，公益不只是捐款，而是希望孩子能理解「給予」是一種行動與責任。她說：「讓愛可以去傳承，然後讓善可以循環。」

她回憶最初參與公益的經驗，是陪同喜願協會前往醫院探視重症兒童。一名女孩希望收到韓團BTS的限量唱片，她最後成功取得簽名版本，更收到團體鼓勵影片。這件事讓她意識到「善意能激發更多善意」。

隨著公益參與增加，她也逐漸從過去的低調，轉向願意公開談論善行，認為「為善就要讓人知道」，因為一個人的力量有限，公開訊息能讓更多人加入行列。

為何要「為善欲人知」？ 大學生1句話讓曾馨瑩想哭

日前她接下醫美產品代言，在確認產品能協助燒燙傷者的皮膚修復後，將全部代言費捐給陽光基金會等單位。她表示，公益不需要被神祕化，也不必刻意隱瞞，「現在外界的肯定，其實也是支持我繼續努力下去的一個動力。只要是善的事情，就不怕被知道。過去我們總認為大肆宣揚是沽名釣譽，但現在我是真誠希望能讓更多人看到我們做了什麼努力，然後影響更多人願意來參與，並且一起來付出。」

她也曾收到一位受助大學生的卡片寫道：「阿姨，我不知道妳是誰，但當我有能力時，一定會將這份愛傳承下去。」這句話讓她幾乎落淚，也讓她明白，善不是一次性的付出，而是會持續向外擴散的力量。

曾馨瑩強調，不論身分如何轉變，她仍希望保持同樣的初衷：「不管我的身分怎麼改變，我就是一直告訴自己，當初的那一份真誠對人的心態，絕不要改變。」期待透過自己的參與，讓更多人願意投入公益，進而形成正向循環。

