郭哲敏開庭涉看不雅片 高院：當庭制止擬究責律師

（中央社記者劉世怡台北29日電）88會館負責人郭哲敏涉線上博弈等案，高院審理中。高院今天表示，日前開庭發生郭哲敏觀看律師手機播放的不雅短影片，法官當庭制止，待案件終結後審酌是否追究律師不當行為。

據了解，去年12月9日開庭時，律師將手機放在桌上查閱資料，過程中疑誤觸短影音，手機隨即播放不雅影片，郭哲敏也湊過去觀看。此舉被法警發現，法官立即當庭制止，並告誡律師與郭哲敏不得再犯。律師當場致歉，並立刻將手機收起。

台灣高等法院今天表示，目前案件仍在審理程序中，是否對律師的不當行為進行追究，將待全案終結後再行審酌。至於涉事律師，今天對此事件則低調不予回應。

本案起於，引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏，涉嫌經營線上博弈及地下匯兌，案發後郭哲敏潛逃至泰國，民國112年8月遭法務部調查局押解返台歸案。

根據一審新北地方法院判決，郭哲敏於107年間經營海內外線上博弈，非法獲利新台幣35億餘元。另方面，郭哲敏出資成立跨境地下匯兌集團，將博弈所得匯到海外，總經手匯兌金額218億839萬餘元，從中獲利1億2666萬餘元。

一審認定郭哲敏犯賭博罪、違反組織犯罪防制條例與銀行法，從重以銀行法的非法辦理國內外匯兌業務罪判處有期徒刑11年8月，扣案犯罪所得641萬顆泰達幣及未扣案犯罪所得35億餘元均沒收。

此外，同案被告張旭昇與杜韋蓁，各判處有期徒刑9年8月，另犯洗錢防制法共20罪，每罪各處7月徒刑，此部分未定應執行刑；被告林秉文因審理期間傳拘未到，已由新北地院發布通緝。

全案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。（編輯：蕭博文）1150129