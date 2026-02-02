郭唐佑人生故事寫成劇本 郎祖筠助陣沒在客氣：我先盯你的錯字

郭唐佑製作整復為主題的《整人專家》，邀請郎祖筠來演出。（圖／國際運動健康整復協會）

演員郭唐佑斜槓承接亡父整復事業多年，在臺北、高雄共有三家分店，雖然整復事業做得有聲有色，但他不忘初衷堅持著自己的演員夢，總算在2026年1月，以出品人、製作人、編劇及演員的多重身份，拿自己的人生故事改編戲劇，《整人專家》正式開拍。

郭唐佑特別邀請整復人生中最重要的貴人郎祖筠來特別演出，郭唐佑說：「剛開始要不要有郎姐就沒有現在的唐居整復。」郎祖筠一拿到劇本，就叮嚀郭唐佑：「你身為編劇，我盯著你的錯字。」

《整人專家》開拍。（圖／國際運動健康整復協會）

導演部分，郭唐佑找來結識十多年的導演朱寵勳，「之前就參與過主導拍的很多喜劇短片，知道他處理喜劇的功力非常好，所以這一次特別邀請他來執導。」此外，郭唐佑也不忘照顧新人，特別找了店裡真正的兩位整復老師曹育豪、陳顥偉出演，兩位老師之前也曾是演員，於是扛起主要角色。

郭唐佑表示，他準備《整人專家》這部戲已經很久了，會呈現比較喜劇、荒誕的類型，「整復產業拍戲，我們算是首創，也呈現親身的故事」。

