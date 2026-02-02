郭唐佑「一人四角」圓夢開拍《整人專家》 貴人郎祖筠力挺超感人

《整人專家》以郭唐佑的真實人生改編。（國際運動健康整復協會提供）

演員郭唐佑近年在演藝圈與整復界雙線發展，除了持續追逐演員夢，他更承接已故父親的整復事業，在台北、高雄經營三家分店，版圖不斷擴張。不僅許多圈內藝人、KOL都是他的忠實客戶，如今更跨足製作，日前他以出品人、製作人、編劇及演員「一人四角」的身份，將自己的真實人生故事改編成戲劇《整人專家》，正式開鏡拍攝，意義非凡。

郭唐佑邀請貴人郎祖筠一同演出《整人專家》。（國際運動健康整復協會提供）

《整人專家》日前開鏡。（國際運動健康整復協會提供）

郭唐佑兩年前成立「國際運動健康整復協會」，並受邀前進總統府做公益，跨界影響力備受肯定。儘管副業經營得風生水起，郭唐佑始終沒有忘記表演初衷。近日成戲劇《整人專家》正式開鏡拍攝，他更力邀人生中的重要貴人郎祖筠（郎姐）特別演出。郭唐佑感性表示：「如果當初沒有郎姐，就沒有現在的唐居整復。」兩人合作氣氛溫馨又逗趣，郎姐不只在現場演戲，還邊拍邊指導，甚至一拿到劇本就把郭唐佑叫過去，笑說：「你身為編劇，我可是會盯你的錯字！」

導演則由郭唐佑相識超過十年的朱寵勳操刀。他透露，過去就曾與郭唐佑合作多部喜劇短片，深知對方處理喜劇節奏的功力，因此欣然接下《整人專家》導筒，期待打造出既爆笑又具人味的作品。

值得一提的是，出道多年的郭唐佑也不忘提攜新人，這次特別找來店裡真正的兩位整復老師——曹育豪與陳顥偉參與演出。兩人過去都有演員經驗，如今再度回歸鏡頭前，挑大樑詮釋主要角色，成為本劇一大亮點。

談到創作源起，郭唐佑透露，《整人專家》的劇本其實已構思多年，後來才決定以更具戲劇張力與娛樂性的方式重新呈現。他形容本劇風格偏向「喜劇、荒誕」，不僅是整復產業首次拍攝相關題材的戲劇，也融合了他的親身經歷與職場觀察。

