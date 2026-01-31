郭國文及市議員黃肇輝號召企業寒冬送暖 匯聚愛心傳遞在地關懷

立委郭國文及市議員黃肇輝號召企業寒冬送暖，匯聚各行各業愛心照顧在地弱勢家庭。（記者李嘉祥攝）

農曆新年腳步近，為讓弱勢居民也能感受年節氣氛及社會關懷，立法委員郭國文、臺南市議員黃肇輝31日特於善化區辦理第二場寒冬送暖關懷活動，結合多方社會資源，為善化、安定、山上三區的弱勢家戶發放生活物資與禮券；現場除準備白米、麵條等民生物資與禮券，並烹煮500份湯圓供鄉親享用，另也同步辦理免費X光肺部檢測及提供義剪服務，全方為照顧弱勢民眾心靈與身體。

郭國文立委表示，隨著南科效應帶動發展，臺南的繁榮大家有目共睹，但城市蓬勃發展的同時，社會公益的腳步也不能停下；他從擔任議員時期便長期籌辦基層公益活動，舉辦弱勢兒童參觀山上水道博物館、獎學金發放，並在農產品產量波動時，積極爭取補助或媒合採買。

郭國文立委也感謝黃肇輝服務處、善化區公所、安定區公所、山上區公所、微風慈善基金會、阿舍食品企業、臺灣省會計師公會、臺南市希望義剪服務協會、南科贊美酒店、無患子生技開發與異人館餐飲等單位共襄盛舉送愛，期盼透過社會各界不分大小愛心，將暖流傳遞給每位需要的鄉親，讓社會更溫暖。