郭國文批不當介入民進黨台南市長初選 蔡育輝：替陳亭妃抱不平

郭國文批評國民黨市議員蔡育輝公然介入民進黨下屆台南市長初選。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權／新營報導

民進黨台南市黨部主委郭國文廿九日批評國民黨市議員蔡育輝公然介入民進黨下屆台南市長初選非常不當，正如國民黨中評委趙少康不希望中共介入當主席選舉一樣，請國民黨約束其黨公職人員；對此蔡育輝回應，他是替陳亭妃抱不平。

郭國文十一月廿九日中午在民進黨新營黨部召開記者會，針對下屆台南市長黨內初選，有人質疑黨部不中立，以及國民黨介入市長初選提出說明。他說，民進黨直轄市長初選，由中央黨部負責選務，地方黨部不是執行機構，他雖然是身兼黨職的公職黨員，但他並未參與直轄市長初選的選務作業，不會影響選務中立。每一個公職人員都有自己支持的市長人選，他身兼地方黨部主委，承諾不會運用地方黨部的資源去支持特定對象。

郭國文批評，國民黨地方黨公職人員不斷以明或暗示方式遊走灰色地帶，不當介入民進黨下屆台南市長初選黨初選，他直接點名市議員蔡育輝竟在台南市議會內公開表態支持陳亭妃，他呼籲身為政治人物要自重，彼此尊重各自的政黨機制，除非別有用心，企圖影響明年的三合一選舉。

對於民進黨是否有機制？可以防止國民黨介入下屆民進黨台南市長初選？郭國文說，目前全民調沒有「排藍」機制，但對比式民調有「排藍」的效果，就看中央黨部如何因應國民黨刻意介入民進黨直轄市長初選的不當干擾。