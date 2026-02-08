郭國文批《世紀血案》：污辱台灣民主史、挑戰社會底線，籲全民抵制上映

記者盧素梅／台北報導

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，近日卻爆出翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，引發社會高度關注，也讓這起發生在46年前的案件，再次受到討論。對此，民進黨立委郭國文今（8）日批評，這部電影從頭到尾就是拿來污辱台灣歷史、污辱民主前輩林義雄、污辱所有在白色恐怖時期拿自己生命為追求自由的民主鬥士，挑戰大家道德的底線，這個底線就是「林宅血案」這部電影一日都不能上映。

以下為郭國文臉書全文：

我想到頭來，社會總有一些道德底線，而這個底線就是「林宅血案」這部電影一日都不能上映。

這部電影從頭到尾就是拿來污辱台灣歷史、污辱民主前輩林義雄先生、污辱所有在白色恐怖時期拿自己生命為追求自由的民主鬥士。

促轉會先前已公布，針對林宅血案的調查報告，甚至監察院也糾正也提出糾正案，以當年警總為主的等情治單位組成「三O七會報」，不當介入司法，甚至還放話媒體，要把罪嫌推給黨外人士，其中一位曾被放話者，就是有充分不在場證據的游錫堃院長。

警總當初包庇自己人，隱匿證據、還藉此大量清查黨外人士，都已經是國家公開的調查資料。涉案如此深的警總，那由當時警總發言人後代來拍攝電影，自行詮釋這場慘案，甚至意圖將兇手指向史明，真的是在挑戰大家道德的底線！

林家血案是台灣民主運動的慘痛事件，凸顯威權政府下，可以做出多麼的泯滅人性的事。如今台灣已獲得自由民主制度，想請大家一同抵制這部羞辱歷史的電影。

翻攝郭國文臉書

