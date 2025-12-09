郭國文揭農退儲金修法未完備 陳駿季允諾重新計算級距

照片來源：郭國文臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

立委郭國文今（9）日表示，兩年前他首先提出「老農津貼」排富條款、農退儲金等修法，經過多場質詢及記者會，如今農業部總算把版本送入行政院。他並於臉書貼出8日於立法院經濟委員會質詢時，與農業部長陳駿季關於農退儲金規定尚未完備的對話。

針對農退儲金，郭國文提到，現有對案及農業部版本，將提撥比例從1:1調整成政府60%、農民40%，然而在總額維持不變的情況下，出現政策盲點。

郭國文指出，農業部把給付金額拿來跟勞保比較，但時間相對不一樣，農退儲金執行時間相對比較短，更何況部長所說的30年，也不容易有30年，為什麼？因為大部分投保人，屬於40到64歲，如果現在50歲、60歲，怎麼可能再做30年？不可能的事情，30年估計方式，就有前提誤判。陳駿季也同意郭國文的說法：「不可能再做30年。」

郭國文主張，政府應該思考所得替代率，兼顧「給付金額」實質調整，讓農民社會安全網能真正強韌。

針對陳駿季允諾將根據不同年齡，重新計算級距，郭國文表達肯定，也呼籲行政院調整後速將版本送至立法院審議。

另外，針對老農津貼排富部分，陳駿季回應，修法版本將採納郭國文主張，與現有8項社福津貼脫鉤，加速修法進度，並納入排富條款。

