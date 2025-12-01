郭國文會勘左鎮麻豆台塑化非法傾倒案 要求業者扛責清理復原
[Newtalk新聞] 立委郭國文今（1）日與立委林俊憲團隊、南市議員陳秋宏、沈家鳳共同邀集環境部、南市府環保局及地方里長，到左鎮、麻豆會勘台塑化違法傾倒石灰副產品案場，要求環保單位就最新清運復原進度，向地方明確說明。
郭國文表示，台塑化早在2013年即遭環檢警查獲，在台南麻豆、左鎮三處非法傾倒石灰副產品，當下不選擇清運，卻提起行政訴訟、砸資源與市府纏訟十年。直到2023年法院判決市府勝訴定讞後，台塑化被迫面對事實，累計裁處罰鍰至今已超過7,000萬元。
儘管近兩年有部分區域有清除進度，左鎮與麻豆魚塭仍至少有5萬公噸廢棄物尚未處理，身為污染行為人卻拖延，導致全案於今年六月再度移送司法，嚴重影響地方環境與居民生活。
郭國文指出，台塑化對外高談ESG、宣稱推動減碳轉型，實際上卻是全台工業部門排碳第一名，排放量占全國碳排約一成。若依現行碳費試算，台塑化負擔碳費幾乎等同於公司獲利，顯示其企業治理與永續存在缺口。
近期環境部擬針對「高碳洩漏風險事業」提供最高2折碳費優惠。對此郭國文重申，面對非法掩埋、延宕清運企業，中央必須將清運進度嚴格納入審查條件，才有政策正當性。
郭國文補充，已就此案與環境部長彭啟明溝通，要求中央協助地方，加速清運整復作業。他強調，地方生活品質不應為企業拖延買單。
最後，環保局將與台塑化針對已清除區域重新盤點確認，另左鎮場址預計於明年一月初正式展開清理作業，確保徹底整復，還給居民乾淨、安全生活環境。
