郭國文盼放寬國人小額匯兌 彭金隆正面回應將研議
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導
金管會近年開放外籍移工使用小額匯兌服務後，業務量明顯成長，帶動金融科技普惠應用。民進黨立委郭國文今（12）日在立法院財政委員會質詢時指出，國人出國遊學、留學、公差與旅遊時同樣有小額換匯需求，建議金管會放寬對象，讓國人也能透過線上平台直接換匯、儲值電子支付帳戶使用，不必再親赴銀行臨櫃辦理；對此，金管會主委彭金隆正面回應，認為方向正確，將朝普惠金融精神研議放寬。
立法院財政委員會今日邀請金管會，針對「推動普惠金融與金融科技概況及相關措施」進行專案報告，其中金管會書面報告中提到，開放外籍移工國外小額匯兌業務作為政績。
根據金管會提供的資料，移工小額匯兌113年上半年客戶人數約62萬，到今年上半年來到87萬；交易金額也從4041萬成長至6027萬，業績快速成長。
郭國文指出，移工小額匯兌業者可以透過線上進行匯兌，相較目前國人多要親赴銀行來臨櫃辦理，小額匯兌較方便。
郭國文認為，目前業務辦理都相當成功，而小額匯兌需求也不僅限於移工，國人如果有出國遊學、留學、公差與旅遊時，同樣都會有小額匯兌需求。他說，如果可以直接線上換匯存於電子支付的帳號中，在國外直接使用電子支付付款，不只能挑選匯率優惠的時間換匯，也可以省去跑銀行的程序，大幅提升便利性與實用性。
對此，彭金隆正面肯定，他指出目前業者申請僅瞄準移工市場，但不管是移工還是國人，匯兌技術上是相同，以普惠金融的角度，是很好的方向，會往這個方向思考。
照片來源：郭國文辦公室提供
