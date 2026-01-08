郭國文考察溪北三大建設

立委郭國文（右三）考察麻豆新生南路東延計畫。（郭國文服務處提供）

記者黃文記∕麻豆報導

立委郭國文八日辦理立法院財政委員會考察，聚焦南科外溢效益在溪北落地的關鍵節點，實地了解「麻豆新生南路東延計畫」、「南科生活圈社會住宅建置」，以及「首府大學退場後建設規劃」等三項重大公共建設進度，並邀集中央與地方相關單位，就後續推動時程與行政協調進行現場討論。

到場的有國土署長吳欣修、台南市副市長葉澤山、立委林俊憲團隊、市議員陳秋宏、在地里長。郭國文表示，溪北地區若要真正承接南科外溢效益，交通路網與公共服務必須同步到位。此次考察即是希望透過中央、地方共同盤點進度，加快建設節奏，讓溪北不只是被動承接，而是主動成為「南科生活圈」重要一環。

郭國文指出，麻豆新生南路東延計畫，市府承諾今年先編列用地費用二點六一億元，並預計年中前完成相關程序，後續將送內政部爭取生活圈道路計畫總經費五億元。加上已動工、總經費達十億元的溪埔中路拓寬工程，兩案相串聯，將可有效紓解通勤壓力，加速溪北地區南科化，讓通勤人口能夠快速、安全且便利地往返工作與生活場域。

郭國文表示，麻豆總爺社宅與新生南路東延計畫一樣，後續將由內政部加速審議，力求今年底前能有具體進度，未來可提供一百七十八戶居住需求。台南市副市長葉澤山也表示，善化社宅案將同步立即加辦，展開文資調查程序，確保推動過程兼顧效率與文化資產保存。

針對首府大學校區退場後的整體活化與公共設施建置，葉澤山副市長特別感謝郭國文立委協助爭取資源，成功推動首府大學活化後，規劃設置親子悠遊館與托嬰中心，總經費超過一億元。

針對警政署保二總隊進駐規劃，郭國文也強調，相關單位須確保規劃設計作業於今年如期完成，讓後續建設能無縫銜接。