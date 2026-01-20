郭國文與南市議員邀相關單位會勘 催生善化糖業博物館

立委郭國文與南市議員黃肇輝邀相關單位至善化糖廠會勘，追蹤轉型糖業博物館計畫進度及聽取標檢局遷移改建為台南歷史博物館評估報告。（記者李嘉祥攝）

▲立委郭國文與南市議員黃肇輝邀相關單位至善化糖廠會勘，追蹤轉型糖業博物館計畫進度及聽取標檢局遷移改建為台南歷史博物館評估報告。（記者李嘉祥攝）

立法委員郭國文、臺南市議員黃肇輝20日邀集經濟部、文化部、臺南市政府及台糖公司等相關單位至善化糖廠會勘，追蹤「善化糖廠轉型糖業博物館」計畫進度，並聽取「標檢局遷移改建為台南歷史博物館」評估報告。

郭國文立委表示，提起臺南大都會想到「全糖」城市，善化糖廠是國內唯二運作中糖廠之一，已超過120年歷史，至今仍保有日治時期製糖設備與完整的文史檔案，具備無可取代的產業文化價值；自2020年發想轉型至今，他已爭取台糖公司約3500萬元經費完成倉庫整修與周邊環境優化；因法令限制，短期將先以「善糖文物館」模式經營，預計今年下半年試營運、116年正式開幕，讓民眾近距離認識製糖產業之美，也要求文化局加強輔導台糖進行策展與運作，長期則請文化部指導，朝向專業博物館量能穩健推展。

黃肇輝議員說，他在擔任郭國文團隊執行長期間便參與此案，深刻理解轉型不易，當選議員後也在議會監督，協助市府編列相關配合款，確保地方與中央步調一致，讓善化糖廠成為臺南重要的文化觀光亮點。

至於將位處台南火車站正對面的標檢局遷址，以原地改建為台南歷史博物館的計畫，郭國文立委也要求文化局在標準局尚未遷移完成前，應就現有可用空間進行盤點，研擬策展或藝文活動規劃，讓歷史空間在搬遷過渡期便能產生文化量能；他也強調，善化糖廠產業轉型或標檢局場域活化都涉及複雜行政程序與法規突破，要求各單位秉持「短期深化內容、長期專業經營」原則，由中央與地方協力克服，打造市民有感且充滿「臺南味」的文化生活空間。