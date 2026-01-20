郭國文評高市早苗推動國會改選 盼成兼具路線與實力的「女安倍」

照片來源：郭國文臉書

日本首相高市早苗正式宣布將於1月23日解散眾議院、2月8日進行改選。民進黨立委郭國文昨（19）日分析，此舉是在高市早苗上任後推進「內政定調、區域布局、盟友連線」3部曲後，所做出的關鍵政治抉擇，目標在於爭取自民黨一強格局，成為兼具路線與政治實力的真正「女安倍」。

郭國文指出，高市早苗上任以來內閣支持率表現亮眼，最新民調已逼近8成，如何將這股支持動能轉化為穩定的國會基礎與實質政策推動能力，正是此時啟動改選的核心考量。她說，高市將食品消費稅歸零議題端上檯面，正面回應物價壓力，同時也把財政負擔與政策取捨交由選民檢驗，這是一場將高民調轉化為政治實力的關鍵考驗。

郭國文分析，從印太區域安全與第一島鏈架構來看，高市作為安倍路線的繼承人，面臨現實中的自民黨與公明黨連立脆弱多數局面。他說，回顧安倍執政經驗，僅有路線宣示並不足以推動戰略布局，當年正是透過改選，將高支持度轉化為國會多數，才取得推動安全與外交政策的政治空間。

郭國文表示，高市此番訴諸選民，意在為日本在印太安全體系中的角色取得更穩固的政治授權，並讓日本對中政策與國家安保方向，接受一次近似「公投式」的民意確認。

郭國文也表示，這場改選對台灣而言，意義不僅止於日本內政發展，更關係到台日戰略互動與區域安全架構。他期盼高市早苗能成功將高支持度轉化為穩定執政基礎，讓日本再度出現一位兼具路線清楚與政治實力的親台派領導人，持續深化台日之間的戰略對接。

