郭國文質疑花蓮縣府恐流用災後預算 陳駿季：不會把錢撥給縣府就結束

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛環委員會今召開聯席會議，審查行政院「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。民進黨立委郭國文質疑，花蓮農地才100多公頃卻編列7.5億的重劃費用，但農業部預算1年才編1億，他更聽說這筆錢最後就是給花蓮縣府流用；農業部長陳駿季強調，絕對不會把錢撥出去到縣政府就結束了，若最後和居民討論的農地重劃面積沒那麼大，經費就會縮編。

郭國文表示，直接補助花蓮地方政府的就要高達79億，除了看起來不太合理，外界也沒常質疑，過去花蓮善款亂花，還有去綁條仔咖，執行能力在這次救災過程當中就被看破手腳。在這樣的情況下，花蓮明年的統籌分配款已經爆增了100多億，加上每年風災又給20億的情況底下，主計處可否用控管的方式，用一季或半年的撥款的方式並要禁止流用，以昭公信？陳表示，馬太鞍溪的部分有分年來執行，是到119年，而一般工程是按進度在撥款。

郭國文表示，該預算有給27億來幫助農業復興，其中有7.5億做農地重劃費用，一個花蓮才100多公頃，編了7.5億？農業部114年到117年，4年才編4億，1年才1億，一個花蓮就編了7.5億？面積比例和時間完全不符。陳駿季表示，這是在光復有246公頃，土石是超過50公分的，我們規劃做土地重劃的時候要居民同意。但郭表示，問題是他們在跟地主談都不清楚的情況下，只有100多公頃的地要高達7.5億，而且他側面還聽說，反正這筆錢最後就是給花蓮縣政府流用，可以隨便這樣流用嗎？

陳駿季強調，我們絕對不會把錢撥出去，到縣政府就結束了，土地重劃有一個委員會，並有相關嚴謹的規定在做這個處理，而且這個面積未來在居民討論的時候，面積沒有那麼大，經費就會縮編，不是大筆一揮，要多少就多少。

