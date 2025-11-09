郭國文、賴惠員力挺 林俊憲成立安南後援會拋3願景推地方建設

民進黨立委林俊憲爭取黨內提名，參選2026台南市長。（圖／林俊憲臉書）

有意爭取民進黨提名、參選2026台南市長的立委林俊憲昨（9）日成立安南區後援會，承諾將從「讓青年放心打拚、提升公共服務、推動交通大進步」三大方向著手，全力帶動安南區發展。

民進黨將於10日啟動台南初選登記，各組候選人正積極預熱造勢、爭取支持。林俊憲在立委郭國文、賴惠員、林宜瑾力挺下，昨成立安南區後援會。

林俊憲指出，安南區人口逾20萬，是孕育下一代台南人的重要行政區。要讓青年能放心打拚，首先必須照顧好家中長輩與婦幼。因此，他規劃推動「老人健保費全免」、「免費帶狀皰疹疫苗」、「重陽禮金提升」、「計程車資補貼」及「共餐據點增加」，協助民眾照顧長輩。

同時，林俊憲表示，將推行「孕婦產檢交通補助」、「生育獎勵金翻倍」及「幼兒托育福利加碼」，讓年輕家庭無後顧之憂。他並指出，將爭取增加安南區公所員額與警力配置，提升公共服務品質，未來並將成立里政溝通平台，讓市政推動更順暢。

台南市立委郭國文站台力挺林俊憲。（圖／林俊憲臉書）

林俊憲強調，地方發展離不開便捷交通。國道8號跨南133線高架化工程已經動工，他將持續加速推動，讓工程早日完工；並推動南41線跨越曾文溪，讓西港大塭寮可直接銜接安南區溪埔寮，未來新吉工業區將多一條聯外道路，民眾往返溪北將更便利。

