郭國文: 高市早苗正走向成為一位有實力的安倍路線實踐者

自民黨在國會改選大勝，執政聯盟取得352席，有日本通稱謂的立委郭國文表示，這是自民黨有史以來破紀錄的勝選，自民黨一強已不足以形容，而是「超強」！（圖片來源／翻攝自NHK畫面）

日本眾議院大選開票至深夜，最終結果自民黨獲得316席、日本維新36席，自民黨單獨取得過半，執政聯盟拿下4分之3眾議院席次，突破310席修憲門檻，有日本通稱謂的立委郭國文表示，這是自民黨有史以來破紀錄的勝選，自民黨一強已不足以形容，而是「超強」！

自民黨不是「一強」，而是「超強」

郭國文指出，選舉結果在野黨多位重量級人物落馬，中道改革聯合黨共同幹事長安住淳在宮城第4選區敗給自民黨候選人，終結長達 30 年的選區連勝；而同屬中道改革聯合核心人物、19次勝選的小澤一郎亦在岩手第3選區落選，選前質疑台灣有事、「日本有事」的岡田克也亦落馬，顯示在野陣營合併策略的方向錯誤；更反映出日本社會對親中路線的明確否定。

從這個結果看來，郭國文指出，日本選民用選票做出的清楚選擇：親中路線正在被日本社會所唾棄，而高市早苗所代表的抗中、重視國家安全與戰略定位的路線，獲得了明確的肯定與接受。

在野黨多位重量級人物落馬，安倍路線逐漸實踐

他分析指出，從政治結構來看，這場勝選也讓高市站上了一個全新的位置，掌握黨內實質的話語權，真正落實她讓日本民眾公投的國家路線，成為小泉純一郎、安倍晉三之後，日本第三位具備長期執政條件的首相。

郭國文強調，對台灣而言，未來面對的日本，不只是友台，而是在民意、政治結構與路線選擇上的高市政權，台日關係接下不只是理念共享，而是在經濟安保、半導體產業等合作上，第一島鏈上的命運共同體。這場勝利，意味著高市早苗 正走向成為一位有實力的安倍路線實踐者！

