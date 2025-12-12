郭婷婷近況曝光！曾被譽為「徐若瑄接班人」 自曝一度陷入迷惘

【緯來新聞網】曾被譽為「徐若瑄接班人」的藝人郭婷婷，近日罕見接受訪談，談及過去在演藝圈走紅後的低潮與心境轉折，數度哽咽。郭婷婷出道於1999年，當時以亮麗外貌與在「3EP美少女」票選中的佳績受到關注，一舉奪冠後迅速走紅。不過，她坦言自己過早獲得掌聲，反而使她錯估現實，認為演藝事業能順利延續，結果卻逐漸陷入迷惘與自我懷疑。

郭婷婷近日受邀上YouTuber那那大師節目，提到暫別舞台，郭婷婷回憶說，當時對外界高度期待難以承受，最終導致她害怕面對鏡頭，不得不暫時離開舞台。離開演藝圈後，收入銳減的她，曾在由演員北村豐晴經營的居酒屋打工。那段生活讓她首次真正體會一般人的生活狀態，她形容當時的感覺是「也太苦了吧」，但也因此重新認識到踏實生活的重要。



郭婷婷坦言這些年一直未重返幕前的主因，是長時間累積下來的內心恐懼。儘管親友不斷鼓勵她再次主持或拍戲，但她總是擔心自己無法回到從前的狀態，害怕觀眾已經不再關注她。她直言：「那種覺得自己回不去了的害怕，比什麼都痛苦。」



不過，她也感性表示，偶爾看到粉絲分享她過去在3EP時期的照片，會讓她感受到「還被記得」的力量，進而萌生再出發的希望。談及最低潮的時期，她坦承曾因學習跳舞進度落後、心理壓力失控，導致情緒崩潰，無法與經紀人聯絡，甚至缺席原定通告，最終喪失工作機會。她懊悔地說：「以前真的什麼都不懂，也犯了很多錯。」



而訪談節目主持人YouTuber那那大師也在節目中鼓勵婷婷，提醒她不必受限於過去，「一直走同樣的路，不會到新的地方」，希望她能放下包袱，重新踏上舞台。

