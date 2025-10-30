郭婷筠心臟劇痛送急診！老公彭正「目睹全程嚇壞」驚吐：保險太少

生活中心／綜合報導藝人范姜彥豐指控妻子粿粿「道德淪喪婚內出軌」，說手上握有鐵證，網友也把粿粿與王子過往曖昧互動一一被挖出，「徵信社執行長」謝智博先前自曝在處理藝人婚內出軌案件，雖然沒公開當事人姓名，意外曝光兩人談判離婚過程，對於網友質疑范姜彥豐可能也不無辜，他發聲力挺：「絕對可以支持范姜！」藝人 粿粿 vs. 范姜彥豐：「我們現在就來到了，我們第一次約會的地方。」在頻道上分享兩人相識約會過程，臉上洋溢幸福笑容，2022年粿粿和范姜彥豐結婚，兩人經常在社群上放閃，如今卻爆出婚內出軌好友王子。藝人 粿粿 vs. 王子：「我是很在意旅伴的，所以我覺得去哪對的人就可以，難怪妳這一趟特別的開心，你也是耶，很好玩喔。」粿粿與王子美國行，兩人互動洩端倪。（圖／王子Youtube）蛛絲馬跡如今一一曝光，口中說出對的人，卻看向一旁的王子，甚至還曾和好友簡廷芮一起突襲王子與王品澔的房間。藝人 粿粿 vs. 簡廷芮：「我們去看一下吧，那個是安安那一間的，（王子）這一間先，為了要突襲你，我怕我洗澡你就起來了，大家都已經出去玩，全部都在等了，快點消婆。」而這趟美國之旅，就是粿粿與范姜彥豐婚姻生變關鍵，過往夫妻倆一起上節目的片段也被翻出。節目"小姐不熙娣"：「有誘惑她就會出去，沒誘惑她就乖乖待在房間對，所以粿粿是小屋，我是乖乖待在房間煮飯的人，所以你們彼此都很相信對方，滿相信的，你們是不是覺得說，這輩子已經結了婚了，不可能有出軌這種事會發生在妳身上，好像是唉。」粿粿與范姜彥豐昔日在頻道放閃。（圖／粿醬一家Youtube）面對小S提問，粿粿眼神堅定，表示"不可能出軌"，當場被星座專家打臉，讓不少網友驚呼，"小S的靈魂拷問根本是神預言"、"小S是不是有看出什麼端倪？"。網紅 丹妮婊姐 vs. 徵信社執行長 謝智博：「但男生對小王的抨擊有這麼大嗎，我覺得大家好像對小三的抨擊比較大，因為這位小王他的形象就是非常的，Healthy健康，健康然後他的弟弟也是（藝人），然後一直起來都是陽光，然後長得帥帥，我也覺得他很帥。」徵信社執行長謝智博，上個月上Podcast節目分享處理的出軌案例，透露有"小王"和弟弟都是藝人，還要到中國開唱等等，比對各項線索都指向王子，昨天執行長又留言，開出第一槍，表示絕對可以支持范姜，暗示有"鐵證"，也讓網友熱烈討論。原文出處：徵信社開第1槍打臉王子粿粿！ 「絕對可以支持范姜」談判內幕曝光 更多民視新聞報導《好運來-EP222精彩片段》菲常強剋星 姑姪整惡女？《好運來-EP222精彩片段》桃花婕一頭熱 江太太夢碎？《好運來-EP222精彩片段》終於感動瑞瑞 萌芬神辦案？

