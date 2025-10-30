郭婷筠心臟劇痛送急診！老公彭正「目睹全程嚇壞」驚吐：保險太少
記者徐珮華／台北報導
郭婷筠上週末（25日）出席商演時，突然在台上喘不過氣、心臟劇痛，收工後緊急送往醫院急診，事後發文解釋是因為發燒導致心跳加快，加上服用感冒藥氣管擴張，才會引發心律不整。今（30）日她出席唱片公司「時代創藝」記者會，透露老公彭正當天特別為她準備泡腳水暖身，大讚他是神隊友。
郭婷筠回憶事發時彭正就在台上，相當擔心會失去她，彭正則坦言自己平時不善於表達情緒，但那一刻真的被嚇壞，如今正值換季，希望她能保持健康。而郭婷筠今年4月才在浴室滑倒重摔，彭正透露自己曾替她檢視保險理賠，提醒她保得太少，她卻認為保險項目「對於後半生來說可以」，慶幸自己雖然神經大條，但能嫁給個性互補、細心的好老公。
夫妻倆也爆料，去年底在綠島跨年時，同行的師妹陳怡婷找他們談心聊了整晚。陳怡婷坦言當時剛與交往4年的男友分手，對方並非圈內人，而是幕後工作人員。被問到日後若再遇到是否會覺得尷尬，她認為工作與感情可以分開，如今也已走出情傷，將所有心力放回事業。
范姜彥豐（Zack）今（29）日突然毀滅性爆料前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿（江瑋琳）婚內出軌，並直接標記了藝人王子（邱勝翊），還在限時動態中痛批「道德淪喪，婚內出軌」。消息震驚全台，而素有「國師」之稱的唐綺陽，本週的運勢文也被翻出，「本來暗中的事，成八卦眾議焦點」、「一向是幸運兒」容易有事也易成事件主角，其中更警告4類人「請繃緊神經」，引發關注。截至目前為止，粿粿、王子均未作出回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前