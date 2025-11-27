郭婷筠自曝不會喝酒！意外抖出男星醉酒痛哭
《綜藝一級棒》最新一集以「酒舞至尊 HAPPY NIGHT」為主題，邀請金牌詞曲創作人許常德擔任大來賓。節目從〈夢追酒〉、〈祝福的酒〉、〈再會乾一杯〉一路唱到〈碼頭酒〉，由許志豪、蕭玉芬、翁鈺鈞、吳俊宏、陳孟賢、鄔兆邦、陳隨意等接力演唱，接連四首「酒歌組曲」唱出不同風味，讓現場情緒越來越嗨。
節目中杜忻恬演唱偶像葉璦菱的〈讓我醉別讓我心碎〉，整首歌一氣呵成，挑戰這麼高難度的歌曲，康康對她的唱功相當佩服「就這樣從頭唱到尾，唱得好好，沒有三兩三還不敢上梁山」，許志豪也附和：「就只有杜忻恬的唱功才有辦法駕馭，聽得好過癮」。提及前輩葉璦菱，杜忻恬透露「我學唱的時候有學習滿多葉璦菱的唱法」。
許常德擔任本集大來賓。(圖／中視提供)
康康也覺得她的音色跟原唱葉璦菱類似，不料眾人話鋒一轉竟問她是否會喝酒？杜忻恬先是一本正經地說：「平常不會喝酒，但我是會喝酒的。」話才說完，就被眾人直指「她很會喝」，於是許志豪好奇：「妳跟子森聚在一起都喝幾瓶？」杜忻恬急忙澄清：「一起吃飯是不會喝酒，我在家裡也不會喝酒啦。」郭婷筠跟林秀琪則以演歌方式詮釋詹雅雯的〈淚酒〉，唱完許志豪便脫口：「林秀琪看起來就像是一天到晚都在喝的，而且酒量很好」。
林秀琪卻反駁「自己不會喝酒」，康康則是覺得吳俊宏即使沒喝酒也感覺像喝醉，許志豪還打趣補充：「說不定他們家飲水機打開就是酒」。反倒郭婷筠自爆：「我的長相看起來像很會喝酒，但我真的不會喝」，她還提及：「每次『他們』醉的跟什麼一樣我都很清醒」，許志豪不死心追問「誰醉的最誇張」，郭婷筠突然爆料：「你上次聚餐坐在我旁邊，我還有拍影片，然後你醉了還在我面前哭」，康康頓時也回想起來:「你還叫我小康，小康過來，小于對你不錯」，許志豪驚問「小于是誰」，原來是指于美人，這讓許志豪自己聽了都哭笑不得。
許常德一時興起現場示範「男女對唱三大招」，第一招是「背對背反省」、第二招是「合掌交流磁場」，第三招是「地位落差階梯式」，指的是一個坐著、一個站著。接著又聊到對唱默契，許常德其實很好奇：「森恬CP在對唱過程中有沒有笑場過？」李子森與杜忻恬異口同聲地說：「好像從來沒有。」許常德聽了不敢置信：「原來對唱組合都那麼變態。」接著他又拋出犀利問題：「你們這幾組男女對唱，誰最容易作假？」結果陳隨意竟被點名，許常德則幫他解釋：「只有陳隨意表情演的最自然，因為他結婚很多年，假的很有經驗。」這番說法讓陳隨意只能帶著苦笑接受這份「演技實力」的認可。
