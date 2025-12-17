郭子乾兒子當黑衣人 襲擊振永竟差點暈倒

郭德君（右）在《那張照片裡的我們》中和振永有不少動作對手戲。瀚草文創GrX STUDIO提供



郭子乾的兒子郭德君在《那張照片裡的我們》中獻出大銀幕處女秀，老爸也力挺以「照片」形式驚喜出演，郭德君片中一展矯健身手襲擊振永，甚至拍到差點昏倒。

在《那張照片裡的我們》中藏了不少彩蛋，郭子乾父子首度在電影中現身，郭子乾曾以湯昇榮監製的《茶金》入圍金鐘獎戲劇節目最佳男主角，湯昇榮知道郭子乾兒子郭德君有豐富的舞台劇經驗，力邀他飾演黑衣人「阿標」一角。

郭子乾透過照片出演《那張照片裡的我們》，特地拍攝競選人造型的形象照。瀚草文創GrX STUDIO提供

對表演充滿熱情的郭德君從排戲就全力以赴，正式與振永對決時，還一度差點暈倒，劇組為他暫停休息。郭子乾雖無緣與兒子對戲，但友情演出片中競選候選人之一，儘管僅透過照片露臉，造型設計姚君特地為他打造競選人造型拍形象照，成為片中彩蛋。

廣告 廣告

《那張照片裡的我們》今（12╱17）發布美學篇花絮，團隊在構思故事時進行大量的歷史背景田調，注意到1977年除發生中壢事件外也是民歌興起的年代，監製兼導演湯昇榮因而決定將要角之一「弘國」設定為熱愛音樂的大學生，能唱又能創作的宋柏緯成了不二人選，他表示：「因為這樣的背景設定，我就提議要宋柏緯一起參與創作，我帶著他與侯志堅一起完成了〈瞬間的遠方〉。」《那張照片裡的我們》12月24日上映。

更多太報報導

柴智屏斥F4變F3「很荒謬」 嘆朱孝天性格24年不變

賴佩霞痛失洋女婿「每天哭哭笑笑」 謝沛恩揭登記結婚時間點

江宏傑認與粿粿「比較少聯絡」 祝福李玉璽：遇到對的人