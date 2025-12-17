郭子乾兒子首演電影搏鬥韓國男星！打到一半差點暈倒

《那張照片裡的我們》郭子乾的兒子郭德君（右）獻出大銀幕處女秀，片中向振永學習跆拳道。（圖／ 瀚草文創GrX STUDIO 提供）

電影《那張照片裡的我們》除了振永與李沐、宋柏緯共譜跨國三角戀，配角陣容也充滿驚喜，郭子乾的兒子郭德君獻出大銀幕處女秀，一展矯健身手襲擊振永；電影也結合音樂，帶領觀眾回到動盪卻勇敢的年代，宋柏緯也參與創作插曲〈瞬間的遠方〉。

《那張照片裡的我們》演員陣容藏不少彩蛋，郭子乾曾以本片導演湯昇榮監製的《茶金》入圍金鐘獎戲劇節目最佳男主角，湯昇榮知道郭子乾愛兒郭德君有豐富的舞台劇經驗，力邀他參與飾演黑衣人「阿標」一角。郭德君從排戲就全力以赴，正式與振永對決時，還一度差點暈倒，劇組為他暫停休息，也顯現他對演戲的投入。

《那張照片裡的我們》郭德君和振永有激烈打鬥戲。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

老爸郭子乾雖無緣與兒子對戲，但在湯昇榮的安排下，友情演出片中競選候選人之一，儘管僅透過照片露臉，造型設計姚君特地為他打造競選人造型，並進行形象照拍攝。

《那張照片裡的我們》郭子乾飾演候選人之一。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

此外，團隊在田調時注意到1977年除發生中壢事件外，也是民歌興起的年代，正是校園民歌大賽「金韻獎」創辦之年，大學生們帶著吉他在比賽上自彈自唱創作的歌曲，監製兼導演湯昇榮因而決定將要角之一「弘國」設定為熱愛音樂的大學生，能唱又能創作的宋柏緯成了不二人選。

湯昇榮請金曲作詞人葛大為先完成歌詞，再帶著歌詞與宋柏緯、侯志堅一起完成歌曲。宋柏緯回憶當時，「我們在侯志堅老師的工作室11樓，落地窗前可以看到建國高架橋與信義路車水馬龍的模樣，同時一起感受文字的力量，我彈著吉他，湯哥開始唱旋律，志堅老師把音符記起來，我再試著配上和弦，完成了這首歌曲。我還記得那天寫完差不多快日落，氛圍非常浪漫。」

《那張照片裡的我們》宋柏緯參與創作插曲〈瞬間的遠方〉。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

另一首〈此刻永遠Timeless〉由振永搭檔9m88演唱，振永上回訪台出席金馬播映時，特地與留到片尾聆聽歌曲，他分享：「這首歌本來就很好聽，加上是合唱曲，更能感受到金教練與賢英的淒美愛情，這樣的情感堆疊下，收尾部分也更加令人感動。」這也是他首次挑戰演唱中文、客語、韓文三種語言，被問到最困難的歌詞？他秒回：「我到現在都記得！『為你飛舞蒼穹』這句歌詞中的『蒼穹』，這兩個字發音太困難了。」

電影也可聽見許多6、70年代的民歌，包含〈花戒指〉、〈民國六十六年在台北〉、〈歡唱〉等，其中〈花戒指〉別具意義。湯昇榮透露，小時候就很常聽到當時歌手演唱這首歌，發現該曲其實改編自韓國民謠，十分符合《那張照片裡的我們》韓國元素的設定，特地請團隊循線聯繫到韓國版權方取得版權，安排振永片中自彈自唱這首歌。

《那張照片裡的我們》將於12月24日在台上映，12月21日振永將再度訪台，與宋柏緯出席影人場活動，和影迷近距離互動。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導