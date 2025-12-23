郭子乾兒對打振永認證「胸肌很大」 李沐拱雙帥挑戰真人版貓狗大戰

振永（左起）、李沐、宋柏緯在《那張照片裡的我們》首映會上合體。瀚草文創GrX STUDIO提供



韓星振永、李沐、宋柏緯、郭德君、方宥心今（12╱23）出席《那張照片裡的我們》首映，郭德君首次進軍大銀幕詮釋黑衣人「阿標」，與振永有激烈打戲，還被振永從身後抱住鎖喉，被問到躺在振永胸膛的感覺，他打趣笑說：「很溫暖，有感受到胸肌很大，蠻好躺的。」他也大讚振永舉手投足都很有氣場，每個角度都帥氣，讓振永聽了猛羞笑。

郭子乾片中僅以照片演出候選人，他表示很替兒子郭德君開心，對兒子只有一個要求就是「要安全」，郭德君回憶拍攝當天，血糖有點低，整個人昏昏的，後來休息吃了點糖果才上，振永當時得知消息，也特別去關心他。

宋柏緯和振永也有一場打架戲，宋柏緯說：「我們表演方式蠻不一樣，他結構精準，我自己比較流動，收穫非常多。」振永則表示很欣賞宋柏緯自由自在的演技，雖然2人語言不通，但是光透過表演就感受到很多的事情。

至於未來想挑戰什麼戲碼？宋柏緯說：「這次金教練（振永）很多帥氣動作戲，我忙著在後面解手銬，都是他在帥，希望下次有動作戲，可以跟他一起打退敵人，讓我帥一下！」李沐則說宋柏緯是貓系男、振永是犬系男，許願有機會想看2人拍「真人版貓狗大戰」。

《那張照片裡的我們》明聖誕夜上映，導演湯昇榮、鄭乃方發願如果票房破億，就包客家菜包回饋，對於電影有機會在韓上映，振永直呼期待，還說屆時要請大家吃「泡菜五花肉」，他也透露將把預告給朱智勛看，內心有點緊張。

