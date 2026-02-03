郭子乾從模仿天王到《茶金》男主角 對表演的熱愛始終如一【走過演藝路】
記者呂佳恆／專訪
一想到電視模仿，許多觀眾第一個都會聯想到資深藝人郭子乾！深耕演藝圈超過35年，郭子乾模仿過的角色不計其數，唯妙唯肖的模仿功力，不僅逗得觀眾歡笑聲不斷，常常連本尊都形容很逼真。
郭子乾當初從舞台劇起家，後來在《連環泡》當起道具工，才從幕後逐漸走到幕前，過程也曾去大陸拍戲，後來在《全民大悶鍋》、《全民最大黨》等一系列節目模仿政治人物，才開始嘗到走紅滋味，而這一路走來，也見證了電視節目的發展與變遷，讓郭子乾直呼，真的完全不一樣了。
參與《連環泡》被罵也繼續演 郭子乾：我就是想表演
「現在比較不會有責罵了。」相較現今電視圈生態，郭子乾回憶起當初在《連環泡》做臨時演員時，常被製作人王偉忠罵；他笑說，「有時罵到連祖宗八代都被請出來，對一般人來說，總覺得怎麼受得了，但我那時候純粹就是想要演戲。」
他分享，「我曾介紹學弟參與演出，但才去了三天就被王偉忠罵到不想去了，但其實王偉忠是對事不對人，至少他罵你，還是會讓你繼續演。」
以永不NG精神演短劇 郭子乾累積演技實力
現在表演者、新進演員能尋求許多管道及資源學習演技，但30幾年前想在螢光幕前站得住腳，都得靠演員自己不斷揣摩及精進。
郭子乾提及，「我當時是以自己個性出發去演角色，那時短劇方式是偉忠哥以OS口白表演，有時因為我很愛演，會故意擠眉弄眼詮釋各種表情，記得那時偉忠哥OS還順勢描述，『這演員是不是太想紅了。』」
曾遇觀眾比樂隊人數少場子 郭子乾卻把每次表演當磨練
對於郭子乾而言，每一次表演都是磨練的機會，因此他從不放過任何表演機會，只要能站在舞台上，都會盡力而為；他提及，「我曾在工地秀表演，當時底下觀眾人數比我們樂隊人數還少，但我不會覺得尷尬，反而一直在想該怎麼呈現表演方式。」
他笑著說，「我催眠自己假裝場面很熱鬧，對著觀眾喊著『前面的觀眾不要再擠了』等口號，也逗得他們哈哈大笑，後來也聚集越來越多觀眾，兩個小時表演下來，很有成就感。」
從《全民亂講》到《全民最大黨》 開啟郭子乾模仿秀生涯
電視台生態從老三台後來迎接有線電視開放的時代，節目變多了，演員機會自然也變得更多元，而也就是從那時開始有《2100全民亂講》、《全民大悶鍋》到後來的《全民最大黨》，開啟郭子乾黃金十年的模仿秀。
他回憶說，「那時印象深刻就是扮演『郭濤』，還訪問劉德華、郭富城等港星，尤其現場直播，鏡頭跟著我，我就得不斷講，即便已經掏光所有能量，後面還是要想辦法繼續講下去。」
讓自己「歸零」投入角色 郭子乾獲導演讚賞
後來，時隔多年再次投入戲劇，在《罪夢者》飾演警察楊萬里一角的郭子乾，也展現累積已久的實力，完全融入角色精神。
他透露，「一開始可能綜藝節目做多了，演戲時講話比較誇張，導演就用隱喻的方式和我解釋，『郭哥我不知道你以前的表演方式，但我覺得應該可以怎麼做...。』當時聽到導演的話，我就懂了，代表這段不OK，趁著調整燈光的20分鐘，我將自己打掉重練，以『歸零演法』重新飾演角色，結果導演也很滿意。」
台灣製片環境越來越完善 更注重分工精緻化
當時《罪夢者》開拍時是2018年，製片環境到技術都早已比過往來得更完善；郭子乾分享，「那時劇組非常高規格，連我去拍打戲時，劇組也找了日本武術指導作為替身。」
他說，「即使是後來接演《茶金》時，也是很厲害的劇組，從接待、服裝到現場拍戲都有不同的人負責，分工非常精細。」
演戲、模仿行程滿檔 郭子乾隨時調整狀態進入角色
此外，郭子乾坦言當初接到《茶金》試鏡邀請時，試鏡兩次都沒有下文，原本以為應該沒有機會了，沒想到一個半月後就接到電話了；他笑說，「那時經紀人還問我『角色確定了要怎麼辦？』我說，那就演啊，因此也開始投入學客語，準備拍戲前置準備。」
不過那時郭子乾不像戲劇演員能全心全意投入演戲，手邊有舞台劇、每星期的模仿秀，加上各式各樣的演講邀請，光是一天的行程就被安排成好幾個不同行程，有時還得無縫接軌，等於換一個場景就得立刻投入另一個角色，幸好「歸零演法」再次派上用場；他提及，「我到每個場景，就知道我要做什麼，回到《茶金》場景時，我就是『吉桑』了。」
與年輕世代一起表演 郭子乾建議演戲要有節奏
「演戲要有節奏。」如今表演路上也時常與年輕演員合作，郭子乾認為，年輕人學習很快，也很聰明，不過表演一定要抱持熱忱；他直言，「若演員一直想著表演完可以拿多少錢，那真的要趕快轉職做其他工作，因為表演一定不會專一。」
他回憶說，「剛出道時即使沒有酬勞，只要能讓我上台演戲就好，因為我就是想要表演、想逗觀眾開心。」
「希望能逗觀眾開心」 郭子乾只要能投入表演就很滿足
「在這行過一天算一天，沒有任何計劃。」郭子乾模仿實力以及精湛演技，早已是後輩學習的典範，更是家喻戶曉的資深藝人，不過對於郭子乾而言，對於未來演藝計劃卻很謙虛；他說，「這行業當沒有戲拍時，就可能是好幾個月都沒戲可拍，計畫常常趕不上變化，因為不是舞台需要這些藝人，而是藝人需要這些舞台，因此得失心不要太重。」
對於Yahoo新聞從小看著他表演長大的觀眾，他也感性說，「希望觀眾現在看到我還能像當初在《連環泡》看到我時一樣，熱情不減，也希望我能一直逗人發笑，透過表演能幫助觀眾啟發一些事，這樣就很知足了。」
