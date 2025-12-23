郭子乾愛兒緊靠韓星振永胸肌 羞曝「溫暖很好躺」

電影《那張照片裡的我們》今（23）日舉行首映會，郭子乾的兒子郭德君在片中飾演向振永學習跆拳道的學生，兩人片中有激烈打戲，郭德君難忘當時拚命追在振永後面跑，還一度血糖過低快暈倒，振永雖然被嚇壞，仍不忘上前關心，要他先好好休息。

振永誇讚郭德君的眼神特別厲害，讓他能夠融入角色情境。不過郭德君有場戲是被振永從背後勒喉，被問及緊靠在振永胸前的感覺，他害羞笑說：「很好躺、很溫暖，胸肌很大塊，他的一舉一動、拍攝前後氣場都有偶像的感覺，每個角度都很帥。」

今日監製兼導演湯昇榮以及導演鄭乃方帶著演員振永、李沐、宋柏緯、方宥心、郭子乾、郭德君出席盛會。湯昇榮分享當時拍攝上合歡山一度出現高山症的症狀，一下車就嘔吐，甚至得吸氧。演員們身體沒大礙，但李沐為配合劇情衣服相當單薄，冷到狂發抖的她笑說：「大家不要穿那麼少上山，那天我很恨導演們，因為他們旁邊有暖爐，我連鼻涕都是真的。」

振永（左起）、李沐、宋柏緯在《那張照片裡的我們》上演三角戀。（圖／小娛樂）

這幾天宋柏緯和振永跑了多場特別放映活動，振永難忘有觀眾分享心得時邊說邊哭，其他觀眾也哭成一片，甚至有韓國和日本粉絲特別來台，甚至有70歲的阿嬤來台追星，讓導演們印象深刻。接下來本片預計會在南韓上映，振永最近有特別把預告播給《善良的女人夫世彌》劇組看，大家都很有興趣，接下來他打算給朱智勳看，「有點緊張，因為他是我很尊敬的前輩。」

對於電影即將上映，宋柏緯今天有特別包場邀請親友欣賞，「很緊張，我相信大家的品味是走在時代尖端，其實看一兩年前的自己很害羞也很緊張，尤其這次和韓國演員合作也學到很多。」

對於票房，導演湯昇榮坦言有點擔憂，因為有多部好萊塢大片夾擊，導演鄭乃方笑說：「我們要大戰動物、外星人還有海綿寶寶。」但被眾人說不能抱持悲觀態度，因此照樣許下票房公約，若票房破億劇組就親手做客家菜包給粉絲吃。

《那張照片裡的我們》將於12月24日在台上映。

《那張照片裡的我們》振永首度參演台灣影視作品。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導