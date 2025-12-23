郭子乾愛子首演電影被鎖喉 躺韓星振永懷裡羞喊：胸肌很大

導演鄭乃方（左起）、方宥心、宋柏緯、李沐、振永、郭德君、導演湯昇榮出席《那張照片裡的我們》首映會。（趙雙傑攝）

電影《那張照片裡的我們》23日舉辦首映，雙導演湯昇榮、鄭乃方率李沐、宋柏緯、郭子乾、郭德君等演員合體亮相，韓星振永也再度飛來台，宋柏緯表示很害羞又興奮，因為這次是能夠跟韓國電影院的陣容合作，也學到非常多，李沐也已包場，至於票房公約，主創團隊承諾，若票房破億演員群將親手做片中的代表性美食「客家菜包」感謝粉絲。

郭子乾愛子郭德君也為該片線上大銀幕初體驗，他說只有交代「安全就好」，而他的頭像也出現在片中，印在競選海報上：「很開心參與這個劇組，感謝湯哥，他（兒子）也喜歡演，爸爸當然贊成支持。」郭德君在電影和振永有多場打戲，他說，和振永對戲非常緊張，事前有經過多次排練，「那時候知道有對手戲，還要打架很緊張，就希望能做到最好」。

振永（左起）、李沐與宋柏緯現身《那張照片裡的我們》首映會。（趙雙傑攝）

郭德君在拍攝期間，還因一大早血糖太低，突然有點暈眩，「又要做那種激烈運動，然後要跑、要爬啊，就是有點我發現不太對就馬上喊暫停，趕快去旁邊吃個小糖果休息一下，讓血糖回復。」振永坦言，當時有發現郭德君的身體狀況微恙時嚇了一跳，也有立刻跑過去擔心。

有個動作是郭德君被振永鎖喉，他笑說振永的胸肌很大塊、很結實，「他的胸膛很溫暖，我覺得振永的魅力就是一舉一動，不管是拍攝中還是私下，氣場完全是偶像，每個角度都是偶像，無論站姿坐姿」。

《那張照片裡的我們》24日在台上映，湯昇榮也透露，已經有跟韓國發行商洽談中，預計明年會在韓國上映，屆時將會是振永擔任東道主，他透露想帶劇組去韓國的享用美食，「想招待大家吃很好吃的泡菜五花肉。」他也透露，已有給韓劇《善良的女人夫世彌》劇組看預告，女主角全余贇光是預告片就看到哭，之後也想邀請朱智勳前輩欣賞。

