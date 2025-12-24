郭子乾愛子首登大螢幕！緊靠振永胸膛 笑稱：很溫暖

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

2025全新台韓愛情電影《那張照片裡的我們》將於24日聖誕夜正式上映。電影昨（23）日盛大舉辦首映，除3位主角與雙導，郭子乾愛兒郭德君、方宥心也共襄盛舉，完成幸運雪人，提前共度聖誕，導演也發願如果票房破億，就包客家菜包回饋。電影目前韓國版權洽談中，有機會在韓上映，振永直呼期待，還說屆時要請大家吃泡菜五花肉。

《那張照片裡的我們》首映雪人合影（左起導演鄭乃方、方宥心、宋柏緯、李沐、振永、郭德君，導演湯昇榮）（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

導演湯昇榮、鄭乃方與演員振永、李沐、宋柏緯、郭子乾、郭德君、方宥心出席首映，郭子乾片中僅照片演出候選人，愛兒郭德君則是首次進軍大銀幕詮釋黑衣人「阿標」，與振永有激烈打戲，郭子乾接受平面聯訪時，對兒子演戲表示很替他開心，只有一個要求就是要安全。郭德君回憶拍攝當天，血糖有點低，整個人昏昏的，後來休息吃了點糖果才上，振永當時得知消息，也特別去關心他。

那場動作戲兩人不斷追逐，還有近距離對打，振永要從身後抱住鎖喉，郭德君被問到躺在振永胸膛的感覺，打趣笑說：「很溫暖，有感受到胸肌很大，蠻好躺的。」他也大讚振永舉手投足都很有氣場，每個角度都帥氣，連續稱讚讓振永聽了猛羞笑。振永則分享那場戲金教練從阿標眼中看見過去的自己，和郭德君有蠻多演技上的交流。

振永首次拍台灣電影，透露有將預告片分享給《善良的女人夫世彌》劇組朋友看，全余贇看了非常期待，還說如果電影在韓國上映要邀請她，有導演甚至看預告看到哭出來。他也透露接下來會把預告給朱智勛看，內心有點緊張。

此外，當大家回憶起合歡山的拍攝，個個直呼不容易，實際上山後除了得與低溫抗戰，不少人出現高山症症狀，導演湯昇榮還直接吸起氧氣，「我記得當時6、7個人都被送下山，我上山車開到一半就吐了，但吐完一抬頭就看到很漂亮的風景！」李沐難忘當天冷到抖不停，笑說：「我當天很恨導演們，因為他們那區看起來很溫暖，還有暖爐。」







